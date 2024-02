Maxi tamponamento sulla A12, diversi feriti gravi: autostrada chiusa a Chiavari

Aggiornamento ore 8.30 – Una persona è morta a seguito dell’incidente. Ecco la dinamica di quello che è successo questa mattina in A12 SEGUI LINK

Genova. Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla A12, nei pressi di Chiavari, in direzione di Livorno, dove diversi mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Secondo le prime nel maxi tamponamento sarebbero rimasti coinvolti un camion e quattro automobili

Sul posto tutti i mezzi di soccorso dalle automediche del 118 ai vigili del fuoco. Diversi i feriti gravi, è stato allertato anche l’elisoccorso per il trasporto negli ospedali.

UNA VITTIMA E DUE FERITI GRAVI: IL BILANCIO DELL’INCIDENTE

L’autostrada è stata chiusa sulla tratta tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno: uscita obbligatoria a Rapallo con rientro a Chiavari, quindi, per chi viaggia in direzione levante. In direzione di Genova, anche se non chiusa, la tratta risulta completamente bloccata. Di fatto, quindi, l’A12 è divisa in due al momento.

Notizia in aggiornamento