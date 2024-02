Maxi incidente in A10 tra Albisola e Celle: 4 mezzi coinvolti e soccorsi mobilitati

Liguria. Maxi incidente nel pomeriggio odierno (17 febbraio), una manciata di minuti dopo le 16, in A10, tra Albisola e Celle Ligure.

Il sinistro è avvenuto in direzione Genova e, stando a quanto riferito, avrebbe visto coinvolti 4 mezzi, pare tutte auto.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e all’automedica del 118, presenti 3 ambulanze, due della croce oro mare di Albissola ed una della croce verde di Albisola.

Sono state 3 le persone rimaste ferite in seguito all’incidente, ma per fortuna nessuna in gravi condizioni: sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, due all’ospedale San Paolo di Savona e la terza al Santa Corona di Pietra Ligure.

Il sinistro ha provocato pesanti disagi al traffico, con una coda di circa 2km in aumento.