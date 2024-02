Minacce e insulti all’infettivologo Bassetti, dieci indagati: c’è anche il leader no-vax Franzoni

Genova. Ci sono anche Nicola Franzoni, imprenditore della ristorazione, leader no vax ed esponente del Fronte di Liberazione Nazionale, e lo psicologo e opinionista televisivo Alessandro Meluzzi tra i destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini per le minacce e gli insulti rivolti a Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino.

La procura ha notificato i provvedimenti nei giorni scorsi, proseguendo sul filone di indagine che ha già portato all’avvio di un processo per 11 persone accusate di atti persecutori, istigazione a delinquere e minacce aggravate in concorso per fatti che risalgono al periodo della pandemia di covid-19, nello specifico all’agosto del 2021, quando il numero di Bassetti era finito in un canale Telegram di matrice no-vax chiamato “Basta dittatura” ed era stato utilizzato per chiamate continue e messaggi minacciosi inviati a ogni ora del giorno e della notte. Sullo stesso canale, inoltre, alcuni iscritti avevano rivolto al professionista minacce di vario genere: “Doveva farlo fuori, uno di meno”, aveva scritto un utente commentando l’aggressione di cui era stato vittima Bassetti nel settembre del 2021, e ancora “Calabresi fategli la festa a Matteo”, in riferimento a un evento in Calabria cui il medico avrebbe partecipato.

“La pazienza è la virtù dei forti ed io ne ho molta – ha scritto Bassetti sui social – In questa ultima settimana, la Procura di Genova ha notificato almeno 10 avvisi di chiusura indagini nei confronti di soggetti che, nel tempo, mi hanno diffamato, insultato e stalkerizzato. Tra questi, il noto esponente del mondo no vax e leader del Fronte di Liberazione Nazionale, Nicola Franzoni, indagato per istigazione a delinquere ed atti persecutori a mio danno. Sono davvero soddisfatto di questi risultati che, piano piano, stanno arrivando”.

Franzoni, che era finito nei guai anche per l’assalto alla sede della Cgil di Roma nell’ottobre 2021, aveva chiamato Bassetti al telefono e lo aveva insultato. Poi aveva pubblicato su Telegram quella telefonata. Aveva anche pubblicato un video nel quale veniva ripreso un fantoccio con la foto del professore con il volto tumefatto e chiuso dentro una gabbia.