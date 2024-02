Marco Scajola a Roma per convegno sulla rigenerazione urbana e il possibile supporto di Cdp

Liguria. L’assessore all’Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola parteciperà domani, giovedì 15 febbraio, nella sede di Cassa Depositi e Prestiti in via Goito 4 a Roma, al Convegno: “Iniziative per lo sviluppo del patrimonio immobiliare”.

Scajola, in qualità di vicario della commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, farà da coordinatore del tavolo di confronto che vedrà il coinvolgimento dei rappresentanti di Cdp, delle Regioni e di alcuni relatori esterni. L’obiettivo è quello di approfondire il supporto che Cassa Depositi e Prestiti può fornire alle Regioni per progetti strategici di rigenerazione urbana e inerenti al patrimonio immobiliare regionale. Saranno analizzati, nel dettaglio, alcuni case-study a livello nazionale replicabili sui territori.

“Una grande occasione di confronto − dichiara l’assessore regionale Marco Scajola − come Regione Liguria siamo contenti di poter essere coordinatori di questo importante tavolo. Dal 2015 a oggi siamo diventati un modello per le politiche di rigenerazione urbana e di recupero e riuso dell’esistente. Vogliamo continuare a migliorare condividendo con le altre Regioni e, in questo caso anche con Cassa Depositi e Prestiti, buone pratiche e progetti comuni che possano riqualificare i nostri territori”.