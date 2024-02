Mar Rosso, in consiglio comunale a Genova dibattito sulla missione italiana contro gli Houti

Genova. Il tema della pirateria nel Mar Rosso e della possibile missione militare contro lo Yemen torna al centro del consiglio comunale di Genova. La settimana scorsa la maggioranza ha presentato e fatto votare un ordine del giorno che auspicava un intervento deciso da parte del nostro Paese, incluso l’uso della forza, per sbloccare la situazione e agevolare la ripresa dei traffici anche in funzione dell’operatività del porto di Genova.

Oggi la questione è stata affrontata con un “articolo 55”, una richiesta di approfondimento, presentata da Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, unico gruppo che la settimana scorsa aveva votato contro l’ordine del giorno (il resto della minoranza si era astenuto). Crucioli ha sottolineato come “l’Italia debba evitare l’uso della forza e che il miglior modo di garantire i traffici commerciali e tutelare i nostri interessi sia pretendere da Israele la cessazione delle azioni di sterminio attualmente in corso in Palestina”.

In sala rossa gli interventi di vari consiglieri a favore della missione, come Paolo Gozzi (Vince Genova): “Dotarsi di un valido strumento militare è a oggi l’unico modo per mantenere la pace” o Federico Barbieri (Genova Domani): “Oggi il destino del Mar Rosso è quanto mai cruciale per il destino di Genova”.

Tra le dichiarazioni della minoranza Donatella Alfonso, Pd, ha auspicato che “L’Italia si impegni in ambito europeo per creare le condizioni per una de-escalation in Medio Oriente” e ha concluso: “Ipocrita commuoversi per i bambini di Gaza che arrivano al Gaslini – riferendosi al recente ricovero dei piccoli pazienti sbarcati con Nave Vulcano – e non fare nulla per evitare che si arrivi a questo risultato”.