Maltempo, notte di super lavoro per i vigili del fuoco: interventi su alberi, impalcature e muri pericolanti

Genova. Il forte vento che in queste ore si sta abbattendo su Genova e la Liguria sta creando qualche disagio e qualche criticità, costringendo i vigili del fuoco a molteplici interventi per risolvere situazioni di pericolo per cose e persone.

Durante la notte tantissime le chiamate alla centrale: i principali interventi da segnalare si sono svolti a Mignanego, in viale Modugno a Pegli (dove è stato necessario chiudere la strada temporaneamente), a Forca di Lumarzo, alle Ferriere. Cadute di rami e parte di alberi anche in via Trensasco. In via Cesare Pedrini a Bolzaneto i pompieri sono intervenuti per rimuovere la rete di un ponteggio pericolante.

Oltre al vento anche la pioggia ha creato qualche difficoltà, con allagamenti e disagi vari. Tra tutti a Multedo si è allagata il solito sotto passo di via Pacoret di Saint Bon creando difficoltà alla circolazione.