Maltempo, frana lungo l’Aurelia: traffico a senso unico alternato

Genova. Continua la conta dei danni dopo le piogge di queste ore che hanno riversato sulla nostra regione un grande quantitativo d’acqua. L’ultimo intervento, e forse fin ad ore il più impegnativo è quello che ha riguardato un muraglione crollato sulla strada statale Aurelia a Zoagli.

Il Comune di Zoagli comunica che a causa del cedimento il traffico sull’Aurelia avviene a senso unico alternato. Il transito in via dei Mulini è completamente interdetto. È possibile in alternativa il transito pedonale da via Castello o in via dei Mulini.

Sul posto sono intervenuti il personale del Comune, di Anas, i vigili del fuoco e la polizia locale. Non si registrano feriti, ma sono in corso le verifiche sulla stabilità del versante franoso su cui sorgono alcune abitazioni.