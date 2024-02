Maltempo, disagi per il traffico: neve sulla A6 e diversi allagamenti a Genova in città

Liguria. Come previsto l’ondata di maltempo, una forte perturbazione che sta portando pioggia e neve sulla nostra regione a partire dal centro ponente, si sta esprimendo in queste ore con conseguenti disagi per la viabilità autostradale e ordinaria. L’allerta è in atto.

I problemi maggiori si sono registrati, in mattinata, sulla autostrada A6 Torino Savona dove sul tratto appenninico le nevicate sono risultate abbondanti. Qui, tra Altare e Millesimo, proprio a causa del maltempo, un’auto è finita contro un guardrail creando ulteriori disagi.

Nel pomeriggio il nevischio potrebbe lasciare posto alla neve vera e propria anche su A26 e A7. Quindi si suggerisce di fare attenzione a traffico e possibili limitazioni.

A Genova in città pesanti disagi in zona Sampierdarena: all’altezza della rotonda tra via Cantore e via Di Francia sono in atto allagamenti che hanno reso necessarie deviazioni del traffico da parte della polizia locale.

Problemi anche a ponente, a Multedo: via Pacoret de Saint Bon chiusa a causa di un allagamento, in atto dalle prime ore di questa mattina, il traffico viene regolato con doppio senso di circolazione alternato all’altezza di via Dei Reggio.

Sempre per allagamento è stata chiusa via Tea Benedetti, sulla viabilità di sponda destra del torrente Polcevera, in prossimità di Campi e degli svincoli verso il porto.