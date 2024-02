Malore al volante dell’auto sulla A12: uomo trovato morto in un’area di sosta

Genova. Questa mattina, al posteggio Tangoni della A-12, nel tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina in Comune di Casarza Ligure, un camionista ha visto un uomo accasciato sul volante dell’auto parcheggiata ed ha avvertito il 112.

Sul posto l’automedica di Lavagna Tango-1, la Croce Rossa di Riva Trigoso e la polizia stradale di Brugnato. L’uomo, 58 anni, era ormai deceduto. Sul corpo nessuna ferita.

Si suppone che, sentitosi male, abbia fatto in tempo a raggiungere il posteggio. Il veicolo è stato posto sotto sequestro; la salma è a disposizione della Procura che potrebbe ordinare l’autopsia per appurare le cause del decesso.