Malinovskyi, l’arma in più del Genoa di Gilardino: già tre gol dalla distanza

Genova. Ruslan Malinovskyi ha da poco raggiunto le 400 presenze in carriera. Fresco di riscatto dal prestito del Marsiglia, con il Genoa quest’anno ha segnato tre gol, tutti dalla distanza, e ha saputo adattarsi al ruolo più arretrato che gli ha ritagliato Gilardino, inizialmente per necessità di coprire assenze a centrocampo e poi confermato anche nelle partite successive: una metamorfosi, da seconda punta-trequartista, a mezzala e addirittura regista quando manca Badelj, che il giocatore sta gestendo con professionalità pur non essendo ancora pienamente nelle sue corde soprattutto quando cala fisicamente (aspetto che nelle ultime partite comunque si verifica sempre di meno).

In realtà, andando a riprendere alcune dichiarazioni di Gian Piero Gasperini che lo ebbe all’Atalanta, emerge che “Malinovskyi era arrivato come regista adattandosi a punta alla Ilicic”. Il burrascoso addio alla Dea, forse proprio per la rottura del rapporto con il suo allenatore (ufficialmente è andato via per scelta tecnica), com’è accaduto anche ad altri giocatori, lo ha portato a Marsiglia. “Gasperini mi diceva di non tirare da lontano perché segnavo una o due volte ogni cento tiri” aveva dichiarato in conferenza stampa.

Il meglio di Malinovskyi, è sotto gli occhi di tutti, non è quando tocca il pallone ma quando lo calcia sia nei passaggi/lanci, sia nei tiri.

La sua esperienza in Francia è durata poco: con l’addio di Tudor e l’arrivo in panchina di Marcelino, il cambio modulo dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 lo aveva relegato ai margini dei progetti della squadra ed ecco che il Genoa ne ha approfittato.

Le conclusioni dalla distanza non erano nel menù fisso della scorsa stagione e Malinovskyi ha dato un contributo fondamentale a questa opzione con il suo celebre sinistro, tanto che il Genoa è terzo in Serie A per realizzazioni, sei in totale, arrivate da oltre la linea dei 16,50 metri. Solo Lecce e Atalanta hanno fatto meglio con sette.

Per gli amanti della statistica le altre tre reti sono state realizzate da Albert Gudmundsson e il fatto che i sei gol siano stati realizzati da due giocatori con già tre gol all’attivo, fa balzare il Genoa al vertice della classifica europea in coabitazione con il Paris Saint Germain.

Il Genoa ha anche il primato dei legni colpiti (13) e a questi due giocatori pali e traverse hanno detto di no rispettivamente in quattro e due occasioni per Albert e Ruslan.

Malinovskyi ormai è un titolare fisso: ha giocato 17 partite dal primo minuto in questa stagione (il 70%) ed è subentrato 4 volte. Solo due i match in cui non è stato utilizzato. Dopo un inizio non facile, anche per una condizione atletica da recuperare, l’ucraino sta diventando un elemento ormai imprescindibile, tanto che Gilardino raramente ormai lo sostituisce.

Quelle tre reti sono un segnale che comunque il ragazzo ci prova, a volte anche spinto dal Ferraris che quando ha il pallone tra i piedi in zona calda, alza il volume dell’incitamento.