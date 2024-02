Malattie rare, Pastorino (Linea Condivisa): “Necessario un dialogo con le associazioni”

Genova. “In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, rivolgiamo la nostra attenzione alle numerosissime persone che, anche in Liguria, affrontano quotidianamente la sfida contro malattie rare. Spesso ci confrontiamo con il Gruppo di Consultazione Malattie Rare Liguria che da tempo porta avanti questa battaglia e noi insieme a loro. Quello che spesso emerge è che se da una parte le malattie comuni hanno percorsi sanitari definiti, non sempre purtroppo realizzati, dall’altra parte per le malattie rare persistono ancora più difficoltà”. Lo dichiara Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale e vicepresidente della commissione II Salute.

“Bene l’avvio di un Piano nazionale malattie rare e una legge su malattie rare. Ora però bisogna attuare le normative nelle regioni. Da anni come Linea Condivisa chiediamo l’istituzione di un registro regionale delle Malattie Rare e la realizzazione dei piani diagnostici assistenziali e piani individuali assistenziali. Riteniamo che un tema cruciale attualmente sia la mancanza di una presa in carico adeguata delle persone adulte. La transitonal care, l’insieme delle azioni volte a garantire il coordinamento e la continuità delle cure, prevista dal Piano nazionale delle Malattie Rare, è ancora totalmente disattesa”, prosegue

“Emergono piccoli segnali positivi riguardo a un cambio di paradigma che preveda di implementare vere e valide ‘prese in carico’. Tuttavia, ad oggi, si ragiona ancora troppo alla vecchia maniera, e ospedali e territorio, diagnosi e cura nella vita quotidiana, non dispongono ancora degli strumenti adatti”, conclude Pastorino.