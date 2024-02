Malattie rare, in Liguria 6mila pazienti. Il monito delle famiglie: “Mancano percorsi mirati”

Genova. Il 29 febbraio è per eccellenza il giorno più “raro” dell’anno: c’è solo ogni 4 anni. Per questo il mondo ha deciso, dal 2008, di celebrare in questa data la Giornata mondiale delle Malattie Rare. Un giorno raro per i malati rari (negli anni non bisestili si celebra il 28 febbraio).

Si definisce rara una patologia che colpisce meno di cinque persone ogni 10mila. L’Organizzazione mondiale della sanità ha calcolato che nel mondo esistono oltre 8mila patologie rare conosciute e diagnosticate. Si stima che le persone con malattie rare nel mondo siano più di 300 milioni: oltre due milioni solo in Italia. Malattie presenti ovviamente anche in Liguria ma alcune difficili da diagnosticare e complesse da trattare. “A oggi in Liguria oltre 9mila persone hanno ricevuto una diagnosi di malattia rara, di queste oltre 6mila sono residenti oggi in Liguria – afferma il dottor Dario Camellino, direttore del del reparto di reumatologia di Asl3 e referente per le malattie rare – L’80% delle 6mila persone hanno un’età superiore ai 18 anni”.

Se ne è parlato a Genova all’incontro scientifico “Malattie Rare” organizzato da Als3, a Palazzo della Meridiana, sull’integrazione ospedale-territorio. Il progetto è trovare un supporto per i caregiver, ovvero i famigliari che spesso sono il principale supporto dei pazienti: “Servono infermieri opportunamente formati perché sono necessarie competenze specifiche”, afferma Isabella Cevasco, direttrice sociosanitaria della Asl 3.

Diverse storie, diverse malattie alcune ancora troppo poco conosciute e così le terapie e l’assistenza rendono la quotidianità difficile da gestire e da vivere. “La difficoltà grossa è sempre proprio quella di essere rari, cioè non sempre incasellabili. Noi incontriamo, sia sul territorio sia negli ospedali, persone che ci danno ragione sulle nostre esigenze ma alle volte è proprio il percorso organizzativo a non essere strutturato – spiega Paola Mazuchi, referente consultazione gruppo malattie rare – e quindi non si sa come non pagare quel tale farmaco oppure organizzare un day hospital. Perché, mentre per le malattie comuni ci sono percorsi e prese in carico consolidate nel tempo, per le malattie rare ci sono tante difficoltà. Noi da tantissimi anni come associazione ci siamo messi insieme e abbiamo cercato di riferire i nostri problemi a chi di dovere. Questo è l’unico modo per creare percorsi”.

“Quest’anno questo congresso ha avuto un obiettivo operativo non celebrativo. Noi non abbiamo bisogno di sentirci dire che siamo genitori coraggiosi ma di sentirci dire quali sono i percorsi da fare e a quali persone rivolgerci. Sono mamma di un ragazzo 35enne che ha la sindrome di Lesh-Nyhan, l’unico di Liguria e una quarantina in tutta Italia. Mio figlio ha difficoltà a controllare il morso quindi ha bisogno di un byte per non farsi male – conclude Paola – ma in tutti questi anni non siamo ancora riusciti ad ottenere la gratuità su questo apparecchio nonostante sia riconosciuto come strumento salvavita”.

“C’è una totale presa in carico del paziente da parte dell’azienda – esordisce il direttore generale dell’Asl3 Luigi Carlo Bottaro – o per lo meno il tentativo della totale presa in carico. Come azienda e come Regione siamo in grado di assicurare il massimo impegno su questa partita. Chiaramente i risultati gold standard sono difficilmente raggiungibili ma a quelli dobbiamo tendere. E’ assolutamente evidente che quando si parla di malattie rare non si parla di una malattia rara to cure ma stiamo parlando di circa due milioni di cittadini italiani per cui il termine raro è riduttivo”.

“Soprattutto si parla di pazienti cronici cioè pazienti che, nella stragrande maggioranza di casi, avranno tutta la vita segnata da questo tratto e quindi vanno presi in carico dal sistema in maniera seria e continuativa. Hanno necessità di trovare sul territorio dei percorsi ben definiti e questo significa non lasciarli mai soli. In questo senso esiste già una collaborazione, ma che va migliorata, tra Als3 e gli ospedali soprattutto per quanto riguarda il passaggi da età infantile a quella adulta. La presa in carico deve essere continuativa. Allo stesso tempo deve essere ampiamente diffusa la cultura della gestione delle malattie rare proprio perché qual ora il paziente si presentasse al pronto soccorso per cause di forza maggiore anche tramite ausilio tramite dispositivi che oggi sono rappresentati da quello che è la telemedicina che oggi viene utilizzata maniera importante dal punto di vista della singola prestazione ma noi dobbiamo pensare la telemedicina come tessuto connettivo del servizio sanitario regionale e nazionale. La telemedicina ci permette di dare risposte pronte al paziente a casa. Questo modo va ad aiutare prima di tutto i caregiver. Quindi telemedicina come tessuto connettivo della risposta sociosanitaria a livello regionale”, conclude Bottaro.