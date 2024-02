Lungomare Canepa, al via la fase 2 del cantiere: stop alla pista ciclabile e limite di 50 km/h sino a maggio

Genova. Entra in una nuova fase, la numero 2, il cantiere di lungomare Canepa propedeutico ai lavori per il cosiddetto parco urbano lineare.

Il Cmci – Consorzio Stabile attraverso le imprese esecutrici Cemip srl e Tecnotatti srl realizzerà la demolizione del marciapiede della pista ciclabile lato mare e la linea provvisoria di illuminazione pubblica.

Chi ha percorso la strada di scorrimento in queste ore avrà già notato lo spostamento verso monte delle corsie di marcia, che restano due, in modo da consentire i lavori che interessano appunto la carreggiata più a mare.

La nuova ordinanza di mobilità chiarisce alcuni aspetti.

Il limite di velocità dei 50 km/h (con tanto di controllo elettronico), è prorogato sino alla mezzanotte dell’11 maggio 2024.

I conducenti che provengono da via Pacinotti devono fermarsi e dare la precedenza. Confermato l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con lungomare Canepa.

Per chi percorre la rampa di accesso alla carreggiata mare proveniente dalla rotatoria Fiumara c’è l’obbligo di fermarsi e dare precedenza prima di proseguire dritti in lungomare Canepa.

Per i pedoni e i ciclisti è vietato il transito sul marciapiede e sulla pista ciclabile lato mare nel tratto compreso tra la rotatoria Fiumara e via Fiamme Gialle.

Il progetto

Il Cmci si è aggiudicato la gara con un ribasso pari al 19,23% per un importo finale di poco più di 10 milioni di euro. Il parco prevede uno sviluppo di aree verdi al fianco della grande arteria viaria, in continuità con il futuro parco della Lanterna. L’asse stradale sarà spostato a Sud, con uno spazio per progettare una lunga barriera fonoassorbente di ultima generazione. Le progettazione di quest’ultima, però, sarà oggetto di separato procedimento.

Cittadini e residenti, guidati dal Comitato Lungomare Canepa, avevano chiesto chiarezza riguardo il trasferimento dei 25 milioni (sui 40 previsti) ‘deviati’ dal progetto della copertura della ‘Gronda a Mare’ in favore del rifacimento di piazzale Kennedy.

“Sul quartiere abbiamo 140 milioni di investimenti ai quali si aggiungono 40 milioni per il parco della Lanterna. Se andiamo a fare la contabilità è tutta a favore di Sampierdarena – aveva risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi – è chiaro che possono esserci travasi da un progetto all’altro a seconda delle scadenze imposte dal governo″.

Secondo il decreto che nel 2022 ha dato il via ai piani urbani integrati, per il parco di lungomare Canepa il termine per l’avanzamento delle opere al 30% è previsto il 30 settembre 2024. Il 30 giugno 2026 è il termine finale di ultimazione dei lavori.