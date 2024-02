L’Udc genovese lancia l’idea di un centro d’ascolto a 360 gradi per i cittadini

Genova. Il commissario provinciale Udc di Genova, Paolo Carini, lancia un progetto per l’istituzione di un centro d’ascolto per i cittadini, coinvolgendo le figure professionali del partito.

“A breve il nostro partito metterà a disposizione dei cittadini un centro d’ascolto telefonico per aiutarli ed indirizzarli al fine di risolvere situazioni di criticità – dice – i vari professionisti aderenti all’Udc metteranno a disposizione le loro competenze, in maniera del tutto gratuita, per dare risposte concrete alla popolazione”.

“Siamo consci che in moltissimi casi, le situazioni di disagio e difficoltà personali, di salute, psicologiche possano essere alleviate o risolte da un semplice consiglio su come procedere. Senza dimenticare gli aspetti economici che attualmente risultano avere carattere d’emergenza per molti cittadini”, prosegue Carini.

I volontari dell’Udc, laddove non siano ravvisati i campi delle loro competenze, indirizzeranno i cittadini alle strutture preposte.

“I recapiti saranno resi pubblici a stretto giro – conclude Carini – crediamo ancora che la politica sia, prima di tutto, ascolto e supporto ai cittadini”.