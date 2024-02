L’ospedale San Martino è il migliore in Italia per la cura del tumore alla laringe

Genova. L’ospedale policlinico San Martino risulta il migliore ospedale d’Italia per la cura del tumore alla laringe e al secondo posto per i tumori a pancreas, colon e cervello. È quanto ha certificato la Ropi, rete oncologica pazienti Italia, che ha aggiornato la mappa in base ai dati del Piano nazionale esiti Agenas del 2023 sul numero di ricoveri nelle singole strutture.

Il concetto alla base, supportato da evidenze scientifiche, è che in questo caso una maggiore quantità corrisponde a una maggiore qualità: più pazienti vengono trattati in un ospedale per una patologia oncologica e migliori saranno le cure offerte. In particolare, per quanto riguarda i tumori alla laringe, il San Martino conta 85 ricoveri all’anno, il Regina Elena di Roma 77, l’Ieo di Milano 62. Per quelli al cervello al primo posto c’è l’Humanitas di Milano (300), poi il San Martino (130), terzo l’Irccs di Reggio Emilia (81). Sul colon il policlinico genovese si classifica subito dopo l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (210) con 189 ricoveri, meglio dell’Humanitas di Milano (179). Per il pancreas guida la graduatoria per distacco ancora l’Humanitas (111), poi il San Martino (28) e subito dietro l’Istituto Nazionale Tumori milanese (26).

“Fa particolarmente piacere vedere che l’Irccs San Martino sia nei primi posti delle classifiche della rete oncologica per patologie molto frequenti e importanti – commenta l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Un altro elemento di distinzione sono le certificazioni dei percorsi assistenziali da parte dell’Oeci (Organizzazione europea dei centri oncologici), segno della presenza all’interno di un istituto che si occupa di tumori di tutta una serie di elementi che certificano il percorso prendendo in considerazione una visione complessiva di presa in carico del paziente“.

Numeri positivi emergono anche dal progetto del Gaslini diffuso, con il quale tutte le pediatrie delle aziende sanitarie liguri sono passate sotto la guida dell’istituto pediatrico. I numeri relativi alle attività ospedaliera e ambulatoriale delle pediatrie della Liguria mostrano infatti una crescita complessiva del 6% rispetto a quando al periodo precedente.

“Il progetto del Gaslini diffuso, presente ora in tutte le province liguri grazie alla riapertura proprio oggi del punto nascita di Sanremo, è una delle operazioni strategiche che fa da guida alla strutturazione della sanità in Liguria – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Il Gaslini è inoltre il primo degli ospedali cantierati in Liguria e apre la strada a un percorso di rinnovo dell’edilizia sanitaria che, sebbene complesso, sta prendendo forma ed entro il 2024 riguarderà il Felettino della Spezia, il Santa Corona di Pietra Ligure e i nuovi ospedali di Taggia e degli Erzelli”.

Proprio oggi, giovedì 15 febbraio, è stato ufficialmente aperto un nuovo punto nascita a Sanremo, gestito da Asl 1 con la collaborazione del personale medico e infermieristico del Gaslini per il reparto di neonatologia, che si configura come ulteriore polo del Gaslini Diffuso, aggiungendosi agli altri cinque attivi in Imperia, Pietra Ligure, Savona, Lavagna e La Spezia.

Lo scopo del progetto Gaslini diffuso è infatti la presa in carico dei bambini in tutte le province della Liguria con la stessa professionalità in ambito clinico e scientifico dell’Istituto Gaslini. Si tratta di un’operazione particolarmente complessa nella quale sono coinvolti una pluralità di soggetti istituzionali, risorse umane e strutture dell’Istituto e delle Asl liguri. Un progetto unico nel suo genere e che proprio per questo ha dovuto affrontare e risolvere diverse problematiche nella regolazione del sistema per andare a regime.

In ambito neonatale è stato condiviso un unico percorso per la gestione del neonato fisiologico in tutti i punti nascita e la condivisione delle procedure è stata ulteriormente rafforzata dalla presenza degli specialisti della patologia neonatale dell’istituto, presenti a rotazione presso tutte le neonatologie del Gaslini diffuso.

È stata mantenuta la consulenza 24/7 del pediatra presso i pronto soccorso della Regione Liguria (Imperia, Pietra Ligure, Savona, Lavagna, La Spezia) e, contestualmente, negli ultimi mesi è stato promosso lo sviluppo di una rete ambulatoriale pediatrica regionale con l’obiettivo in primis di agevolare le famiglie negli spostamenti e di migliorare l’assistenza hub&spoke tra la sede di Genova e i presidi del Gaslini Diffuso. In particolare, sono stati redatti molteplici protocolli condivisi per omogenizzare il percorso diagnostico-terapeutico su tutto il territorio ligure in diversi ambiti specialistici e si sono concretizzate specifiche linee di lavoro.

• Diabete

Primo ambulatorio del Gaslini Diffuso, avviato a luglio 2023, è oggi attivo presso i poli di Savona, Imperia e La Spezia. Sono state effettuate in totale 170 visite da specialisti del Centro di Diabetologia Pediatrica dell’Istituto Gaslini ed è stato realizzato un percorso di formazione regionale destinato sia alle famiglie, sia al personale scolastico di tutta la Regione Liguria.

• Celiachia

Il primo progetto su scala nazionale di ambulatorio unico per diagnosi e follow up della celiachia in età pediatrica. Le visite sono state avviate a ottobre 2023 presso i poli di Imperia e La Spezia, con la presenza di uno specialista dell’Istituto. Entro la primavera l’attività sarà disponibile anche presso Savona e Lavagna. Il nuovo assetto organizzativo di “Celiachia Diffusa” è stato recentemente selezionato quale progetto di Best Clinical Practice al Congresso Nazionale di Celiachia come modello pilota, applicabile ad altre realtà italiane.

• Genetica Clinica

Da settembre 2023 è presente presso il polo di Savona un ambulatorio di Genetica Clinica a cadenza settimanale, rivolto sia ai pazienti già seguiti a Genova, sia a nuovi casi indirizzati da ginecologi o pediatri del Ponente Ligure.

Sono stati attivati protocolli ambulatoriali condivisi Istituto Gaslini-Gaslini Diffuso anche per le specialità di Allergologia e Asma (Imperia, Lavagna, La Spezia), Endocrinologia (Savona, La Spezia), Dietologia e Lesioni difficili (Imperia, Savona, Lavagna, La Spezia). In fase di avvio invece visite ambulatoriali di Cardiologia e Ortopedia rispettivamente presso i poli della Spezia e Savona.

Per favorire l’accesso all’attività ambulatoriale sono disponibili anche numerosi servizi di televisita, ovvero un servizio medico-paziente per visite di controllo o per conferma di sospetta diagnosi. A oggi 108 specialisti del Gaslini effettuano televisite per 19 differenti discipline (Allergologia, Cardiologia, Dietologia, Emostasi, Fibrosi Cistica, Gastroenterologia, Genomica e genetica clinica, Malattie infettive, Medicina fisica e riabilitazione, Nefrologia, Neurologia – Malattie Muscolari, Neuroncologia, Neuropsichiatria, Oncologia, Ortopedia, Psicologia, Reumatologia – Immunologia, Terapia del dolore, Urologia). Per quanto riguarda i percorsi di telemedicina è in fase di avvio la sperimentazione della piattaforma regionale prodotta da Liguria Digitale di teleconsulto. Si tratta di un servizio medico-medico che ha lo scopo di rafforzare ulteriormente il confronto tra i professionisti ospedalieri dell’Istituto e del Gaslini Diffuso.

Attualmente, al 15 febbraio 2024, il personale del comparto operativo presso le sedi del Gaslini Diffuso consiste in 132 operatori di cui 29 nuovi assunti, mentre il personale medico è composto da 47 professionisti dei quali 7 sono in ingresso.