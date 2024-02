Lo studio della Filca Cisl: “Con 10 opere contro il dissesto idrogeologico mille posti di lavoro in Liguria”

Genova. Oltre mille lavoratori, 230 milioni di euro di massa salari e 820mila ore lavorate in più. È l’impatto economico e occupazionale che avranno sull’occupazione nel settore edile dieci opere di contrasto al dissesto idrogeologico avviate o previste nei prossimi anni in Liguria, secondo uno studio della Filca Cisl. Il tema è stato al centro di un convegno organizzato oggi dal sindacato al Palazzo della Borsa di Genova, un’occasione di confronto per presentare proposte e analizzare le ricadute positive in termini di lavoro.

Il report della Filca Cisl Liguria ha preso in considerazione una decina di opere: nel territorio genovese lo scolmatore del Bisagno (che dovrebbe accelerare a breve grazie alla super talpa), l’area di via Terpi, la riqualificazione della cava inattiva al monte Gazzo di Sestri Ponente e la messa in sicurezza della stazione ferroviaria di Casella. A Savona approfondimento sul torrente Maremola, il rio Molinero e le frane a Bardino, a Vado Ligure il torrente Segno. Infine, nell’imperiese analisi sulla foce del torrente Argentina e nello spezzino monitoraggio della Via dell’Amore.

“È un settore che sta per subire un declino con la fine degli interventi del Superbonus, con queste opere abbiamo la possibilità di stabilizzarlo – spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. L’obiettivo è riqualificare questi lavoratori in uscita attraverso la scuola edile in modo che possano partecipare a questa sfida che vogliamo lanciare contro il dissesto idrogeologico. Chiediamo una cabina di regia con la Regione Liguria, gli imprenditori, istituzioni, sindacati, università e tecnici. Ma non basta, la mole di lavoro è importantissima, le imprese cercano maestranze che non riescono a trovare. Dobbiamo creare nuove figure professionali che oggi mancano, anche per prepararsi all’introduzione di macchinari digitali“.

La giornata, dal titolo Contrasto al dissesto idrogeologico in Liguria – Una strategia di prevenzione, si è aperta con l’introduzione del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri. A seguire la relazione del segretario generale della Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria. Poi la tavola rotonda con l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il delegato del rettore dell’Università di Genova per le valutazioni geologiche e di mitigazione del rischio idrogeologico Francesco Faccini, il presidente di Ance Liguria Emanuele Ferraloro, il presidente della Fondazione Cima Luca Ferraris ed Elisabetta Trovatore, direttrice scientifica di Arpal. Ha chiuso i lavori il segretario generale nazionale della Filca Cisl Enzo Pelle.

“La Liguria è un’eccellenza in materia – ha osservato Pelle -. Qui c’è più coesione tra le varie forze, si riesce a trovare la quadra più facilmente e trovare le soluzioni condivise per ottenere i risultati, cosa più difficile nel resto del Paese. Il dissesto bisogna affrontarlo in modo coerente. Abbiamo bisogno di leggi nazionali sul consumo del suolo. Dobbiamo iniziare a ragionare in modo combinato tra la rigenerazione urbana, la riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici e gli eventi imprevedibili che si verificano con sempre più alta frequenza negli ultimi anni. Dobbiamo intervenire anche con opere di rigenerazione naturale. La sicurezza riguarda pure la natura. Abbiamo cementificato troppo, ora bisogna pensare un modo nuovo di costruire e intervenire su frane, alluvioni ed erosione delle coste. Se riusciamo a superare questa impasse faremo un grande lavoro per l’Italia, nel Mediterraneo che è una delle aree più a rischio”.

“Investire nel contrasto al dissesto idrogeologico non è solo una scelta etica, perché riguarda la sicurezza delle persone, ma è anche un imperativo economico – sostiene Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria -. I disastri hanno un costo diretto per le aziende e per le persone che vengono immediatamente coinvolte, ma anche un costo indiretto per l’intera collettività per tempi medio lunghi. L’incuria applicata al territorio ha un prezzo che poi pagano molti settori dalla produzione al turismo. Il contrasto al dissesto richiede un impegno collettivo e una visione a lungo termine e il settore edile, con le sue risorse umane e le sue maestranze, con tutto quello che può fare, e’ la risposta alle criticità e ai pericoli”.

“È una strategia complessiva: utilizzare le risorse a disposizione non solo per affrontare le tante emergenze che purtroppo attanagliano ancora il nostro territorio ma per migliorare la capacità di resilienza e resistenza dei nostri territori – commenta l’assessore Giacomo Giampedrone -. La Liguria è stata protagonista di una piccola rivoluzione nella protezione civile dal 2018 ad oggi, cioè dopo la mareggiata terribile che ci ha visto coinvolti: oggi le risorse vengono investite anche per aumentare la capacità di resilienza. È un grande risultato, in attesa dello stato d’emergenza per le ultime mareggiate, che spero ci venga riconosciuto, e con una consapevolezza in più: aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per fare in modo che la Liguria sia più sicura di come l’abbiamo trovata”.

Non solo opere ma “anzitutto monitoraggio e conoscenza, anche del futuro: quindi cambiamenti climatici, simulazione di scenari e la costruzione di un patrimonio di conoscenze che ci consente di operare al meglio e definire le strategie – spiega Elisabetta Trovatore, direttrice scientifica di Arpal -. Da una parte tutti noi dobbiamo imparare a convivere con certi fenomeni, dall’altra però anche opere strutturali che ci aiutano a mettere in sicurezza il territorio e a viverlo in modo diverso, non sfruttandolo ma rispettando le situazioni naturali con cui dobbiamo convivere”.