Lo circondano e lo minacciano con coltelli a due passi da via San Lorenzo: 20enne rapinato

Genova. E’ stato circondato da cinque persone e minacciato con almeno due coltelli affinché consegnasse quello che aveva in tasca. Una rapina andata in scena in pieno giorno in una delle zone del centro maggiormente attraversate dai turisti.

E’ successo ieri intorno alle 13.45 in piazza Raibetta, crocevia tra il porto Antico e via San Lorenzo.

Pochi al momento i dettagli per capire cosa sia accaduto. La vittima è un ventenne straniero e stranieri sarebbero i rapinatori, descritti dal giovane come nordafricani. Il bottino è stato di circa 80 euro e di una collana d’argento. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

Secondo quanto raccontato dalla vittima uno dei rapinatori si sarebbe ferito a una mano durante l’aggressione.

Sulla rapina indaga il commissariato Centro che ha già acquisito le telecamere di sorveglianza della zona.