Liste d’attesa, in Liguria un esame su quattro è inappropriato: Alisa “istruisce” i medici di base

Genova. Circa un esame su quattro viene prescritto in maniera inappropriata. Ed è questo, secondo l’analisi di Alisa, uno dei motivi per cui le liste d’attesa non si riescono ad accorciare, soprattutto per le prestazioni della diagnostica per immagini su cui la Regione sta investendo 7,4 milioni per acquistare circa 120mila prestazioni dai privati e cercare così di colmare la lacuna. Ma il problema, alla luce del trend attuale, è destinato a ripresentarsi. “Se aumentano tutte le prestazioni e poi raddoppiano le richieste, c’è qualcosa che non va – sintetizza il presidente Giovanni Toti -. Possiamo riempire la vasca quanto vogliamo, ma se la vasca ha un buco, hai voglia di pompare acqua”

A snocciolare i numeri è il direttore generale di Filippo Ansaldi, che già la settimana scorsa aveva illustrato le cifre del fenomeno a livello generale: “Sulla diagnostica per immagini nel 2023 abbiamo notato un notevole aumento della domanda, pari in media al 4,6%, che però ha toccato il 24% per alcuni esami”. Il volume della produzione, che vale circa 1,6 milioni di prestazioni, è cresciuto del 10,5%, con un aumento di 168.728 prestazioni, vanificato però dal boom di prescrizioni. “Le azioni intraprese per aumentare l’offerta hanno l’obiettivo di raggiungere 1,9 milioni di prestazioni nel 2024: questo dovrebbe permetterci di rispondere a un nuovo aumento della domanda, ma non con questa tendenza”.

Tra gli esami prescritti “alla leggera” secondo Alisa c’è un caso emblematico: quello delle risonanze magnetiche. Rispetto al 2023 le richieste dei medici di medicina generale sono aumentate del 73% e in proiezione arriveranno al 100% quest’anno: in pratica vorrebbe dire ricette raddoppiate nel giro di cinque anni. “C’è uno spostamento verso la risonanza magnetica che molte volte non rappresenta l’esame più appropriato“, commenta il direttore generale. Un altro dato arriva dal monitoraggio della Scuola superiore Sant’Anna: in Liguria il 9,91% delle risonanze magnetiche viene ripetuto entro 12 mesi (ma ci sono regioni con numeri ancora più alti), mentre il valore ritenuto appropriato è pari al 5,8%.

“Il tasso varia molto a seconda del test, quindi è difficile ottenere un dato complessivo, ma sui singoli esami siamo intorno al 20-30% di richieste inappropriate“, conferma Ansaldi. Ma perché succede? “Esistono linee guida scientifiche che hanno allargato l’utilizzo di questi test, ma non possono giustificare un aumento così marcato. In generale c’è una spinta alla medicalizzazione che riguarda tutto il primo e il secondo mondo, in particolare dopo il Covid. Insomma, ci sono ragioni vere ma soprattutto c’è un sentiment diffuso”. L’affare, insomma, non riguarda solo la Liguria.

La Liguria, però, soffre su liste d’attesa e mobilità sanitaria passiva più di altre regioni, col risultato di compromettere l’accesso alle prestazioni per chi ne ha davvero bisogno nei tempi corretti. E quindi, oltre alle risorse per aumentare la “potenza di fuoco”, si lavora per tagliare le prescrizioni inappropriate. Anzitutto coinvolgendo i medici di base e invitandoli a rispettare i criteri clinici definiti da ministero della Salute e Agenas per l’accesso appropriato e prioritario alle prestazioni. Ma anche col potenziamento delle applicazioni informatiche che supportano i medici nella scelta della priorità da assegnare, con un tavolo regionale ad hoc e con attività formative mirate.

Dall’altra parte ci sono 42 milioni da investire per aumentare l’offerta. La procedura relativa alla diagnostica per immagini è in fase di assegnazione, mentre “nelle prossime settimane”, come conferma il governatore Toti, arriveranno le gare finanziate coi restanti 35 milioni. “In tempi ragionevoli usciremo con ortopedia, a seguire oculistica e le altre specialità mediche che entreranno nel circuito delle prenotazioni”, spiega il presidente. Nel frattempo la Regione istituirà con una delibera di giunta in programma la settimana prossima una “cabina di regia che lavorerà per ottimizzare insieme ad Alisa tutte le possibilità di aumentare le prestazioni gestite direttamente dalla sanità pubblica. È un lavoro sofisticato su cui metteremo un importante budget“.

“Anche sul fronte delle emergenze–urgenze continuiamo a lavorare – aggiunge Toti – e mi aspetto che entro febbraio tutte le aziende ospedaliere dividano all’interno dei pronto soccorsi i casi di pazienti in codice rosso e arancione da quelli con minore urgenza, che dovranno giustamente accedere a un percorso diverso. Questa divisione ci consentirà, a partire dalla prossima ondata influenzale, di gestire tutti i casi nel migliore dei modi. Un progetto che potrà inoltre contare sul potenziamento della medicina territoriale già in corso”.

“Il servizio di emergenza urgenza della nostra regione è in linea con le performance migliori a livello nazionale – sottolinea l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Per quanto riguarda l’elisoccorso entro la primavera avremo la terza base nella sede di Luni comprendo così la riviera di Levante: la regione avrà così tre basi di cui una con il volo notturno. La rete per i siti di atterraggio per il volo notturno intanto è in fase di espansione: alle attuali 48 piazzole se ne aggiungeranno altre sei nel 2024. Incremento in vista anche per le auto infermieristiche. A quattro mesi dall’inizio della sperimentazione in Valbormida e nel Tigullio oltre all’avvio del mezzo di Levanto, i numeri parlano di 614 missioni la metà delle quali su codici di una certa gravità. Alla luce di questo quadro prevediamo entro il 2024 l’inserimento di almeno altre due auto infermieristiche con uno sguardo particolare alle zone interne e disagiate”.

Al termine di questo processo la Liguria avrà così razionalizzato il numero delle centrali 118 scendendo da cinque a tre, ma implementato il numero di mezzi sul territorio garantendo una maggiore efficacia ed efficienza della risposta. “Entro giugno – prosegue Gratarola – è prevista poi la partenza sperimentale in Asl 1, del numero armonizzato europeo 116117 che oltre a gestire tutta la continuità assistenziale (ex guardia medica), garantirà l’integrazione con le cure territoriali. Il 116117 insieme a Cot, Case e Ospedali di Comunità rappresenterà il nucleo fondante della presa in carico del cittadino sul territorio riservando agli ospedali la fase acute delle malattie”.