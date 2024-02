Linea del Campasso, i lavori entrano nel vivo: ora Certosa teme l’assedio dei cantieri

Genova. Entreranno nel vivo a marzo, con la consegna delle aree al Cociv, i lavori per la riattivazione della linea merci del Campasso, ultimo miglio del Terzo Valico che s’insinua tra le case di Sampierdarena e Certosa. A confermarlo è stato oggi Mariano Cocchetti, responsabile del progetto per Rfi, durante la commissione congiunta Comune-Municipio a Tursi sul progetto di rigenerazione urbana in Valpolcevera finanziato dal Governo con quasi 200 milioni di euro. Ma ad oggi, in questa parte di città già ferita dal crollo del ponte Morandi, prevale la preoccupazione per la moltiplicazione dei cantieri, destinati a provocare disagi sempre maggiori agli abitanti.

“L’obiettivo è avere definito entro fine anno il progetto di riqualificazione delle aree e la misura degli indennizzi da corrispondere alle persone interferite – ha spiegato in apertura della commissione il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi -. Prima della messa in esercizio della linea ferroviaria è obbligatorio sciogliere tutti nodi, lo prevedono le prescrizioni del Paur”. Secondo l’architetto Ferdinando De Fornari, dirigente del Comune, “a breve partirà la procedura per aggiudicare un progetto di fattibilità tecnico-economica già pronto per il successivo affidamento dei lavori in appalto integrato. Il progetto dovrà poi essere approvato dal commissario e sarà oggetto di un’istruttoria per avere diversi lotti attuativi in modo da partire il prima possibile coi lavori”. Sul piatto per ora ci sono circa 6 milioni di euro che comprendono anche l’espletamento della verifica ambientale, in raccordo con Regione Liguria, per individuare specifici criteri di sostenibilità (verifiche su rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico).

Il masterplan – documento preliminare che raccoglie le proposte emerse nel percorso di partecipazione – prevede anzitutto la copertura integrale dei binari in via Ardoino, ma anche una passeggiata ciclopedonale per collegare Certosa e Rivarolo sul retro di via Canepari, pedonalizzazioni, nuovi parcheggi, una scuola e l’idea di un campus universitario nell’ex deposito locomotori di piazza Facchini. Rispetto al criterio iniziale delle tre fasce di distanza dalla ferrovia, l’obiettivo è ridurre al minimo le demolizioni, prevedendole solo per gli edifici o le unità immobiliari più vicine alla linea. Ai risarcimenti dovrebbe essere destinato il 40% dei fondi disponibili.

Questo per quanto riguarda il futuro, ma i disagi sono già pane quotidiano per chi vive a Certosa. “Abbiamo tre cantieri importanti – ricorda il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo -: il prolungamento della metropolitana fino a Canepari, lo scolmatore del rio Maltempo e adesso il regalo delle Ferrovie, una nuova linea merci su un tracciato indecente. C’è il rischio che si formi un cratere di cantieri, il Comune deve indicare un direttore col compito di monitorare tutte le lavorazioni. E il sostegno economico non si può dare solo alla fine, bisogna prevedere indennizzi per le attività già in fase di cantiere, altrimenti vanno sott’acqua”. Romeo ha chiesto poi di stralciare due punti dal piano di rigenerazione urbana: “Vorremmo sistemare definitivamente la questione di via Ariosto 4, il palazzo tagliato a metà per i lavori della metro, realizzando un parcheggio per i residenti. E piazzale Palli, dove sorgerà la nuova stazione, che non è compreso nel masterplan ma va riqualificato”.

“Esprimiamo forte preoccupazione e forte dissenso sull’apertura del cantiere delle Ferrovie a marzo, chiediamo al Comune di spostare l’inizio dei lavori, altrimenti siamo pronti fin da oggi a rivolgerci al Prefetto – tuona Enrico D’Agostino del comitato Liberi cittadini di Certosa -. A Certosa, Rivarolo e Fegino la riqualificazione è vista dai più come un’occasione per scappare da un territorio già depresso che diventerà inabitabile in futuro”. Anche Gianluca Argiolas, uno dei gestori della piscina Foltzer, ha paventato futuri “problemi occupazionali” e ha elencato tre richieste: “Coordinamento dei cantieri sul territorio, sostegni specifici per gli operatori economici in base alla dimensione aziendale e aree parcheggio, magari sulle ex officine, dedicate alle attività di Certosa alta”.

Ma Cocchetti di Rfi ha escluso la possibilità di rimandare la fase più impattante dei lavori: “Significherebbe non rispettare i termini previsti dal Pnrr. L’obiettivo è l’entrata in esercizio della linea a inizio 2026, se non lo rispettassimo le conseguenze sarebbero molto pesanti”. Negli ultimi mesi sono stati espropriati gli edifici “incompatibili con l’attività ferroviaria” e sono iniziate le attività propedeutiche per la demolizione. I cantieri riguarderanno il parco ferroviario del Campasso, dove saranno realizzati otto binari su cui comporre direttamente i treni da 750 metri. Bisognerà abbattere e ricostruire il ponte ferroviario sul Polcevera, adeguare la galleria Facchini e attrezzare gli impianti tecnologici. “A breve – ha riferito l’ingegnere – inizierà la ricognizione di tutte le unità immobiliari interessate per definire gli indennizzi di cantiere”. Entro l’inizio di aprile verrà attivato un infopoint nella stazione di Rivarolo.

La tratta più delicata sarà quella a valle, dove i binari passano in mezzo alle case tra le gallerie Campasso e Sampierdarena. “Abbiamo appreso da Rfi che il progetto non prevede le finiture a parco urbano, che saranno a carico del Comune, mentre ci è sempre stato detto che via Ardoino era tutta una partita di Rfi – denuncia Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest -. Qualcuno ha acquistato una casa con giardino e si troverà davanti un muro di due metri, mi auguro che questi residenti abbiano il diritto di scegliere se essere spostati altrove o prendere gli indennizzi”.

Cocchetti ha confermato che il progetto della galleria artificiale, variante attualmente in fase di autorizzazione, non include la “sistemazione urbanistica superficiale”, ma ha rassicurato sulla disponibilità di fondi nel quadro economico del Terzo Valico. Restano però incertezze sul numero esatto dei treni che transiteranno sotto i palazzi di Sampierdarena: 42 al giorno secondo il piano di esercizio, ma non è chiaro se la cifra si riferisca ai passaggi nel tratto interessato o ai convogli da 750 metri composti nel parco del Campasso (che corrispondono a una quantità maggiore di treni più corti ancora da unire). E non c’è nessuna traccia ad oggi dell’annunciato “accordo con Rfi” per escludere il passaggio di merci pericolose dalla linea del Campasso: il responsabile di Rfi ha ribadito che sarà comunque previsto un “binario per le merci pericolose” che servirà per lo stazionamento. Non abbastanza per placare i timori dei cittadini.