Limiti a 30km/h, Basso (Pd): “L’autonomista Salvini nega ai Comuni l’autonomia di decidere”

Genova. “L’introduzione di zone a 30km orari in territorio urbano non rappresenta una questione ideologica, ma serve a salvare vite umane. In Italia nel 2022 ci sono stati 440 decessi, di cui 231 persone con più di 65 anni, mentre 700 sono i giovani che hanno riportato lesioni permanenti del midollo, il 70 per cento di questi incidenti avviene sulle strade urbane, e la principale causa è la velocità dei veicoli. Ma il Ministro Salvini venendo meno alla sua tradizione autonomista, nega ai comuni la libertà di decidere come e dove proteggere i propri cittadini selezionando le zone a 30km orari”.

Così Lorenzo Basso senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Ambiente e Trasporti del Senato interrogando il Ministro Salvini durante il Question time nell’Aula del Senato.

“Il governo invece di intervenire a gamba tesa sulle scelte delle amministrazioni locali, punti invece a investire sulla mobilità sostenibile. Il successo delle zone a 30Km orari in Europa è la dimostrazione dell’efficacia di questa misura che riduce gli incidenti stradali e migliora la qualità della vita. Le grandi città europee crescono investendo nel trasporto pubblico su gomma, ma anche su ferro, migliorando anche la puntualità dei convogli, elemento fondamentale per incentivare la scelta del trasporto pubblico rispetto a quello privato. Questo migliorerebbe e velocizzerebbe i collegamenti e libererebbe le nostre autostrade perennemente congestionate dalle auto”, ha concluso Basso ricordando al Ministro Salvini la drammatica situazione sulle autostrade liguri.