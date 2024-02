Life Muscles a scuola per ridurre e prevenire l’inquinamento da plastica in mare

Genova. Si sono aperte nei giorni scorsi le iscrizioni per partecipare al percorso educativo gratuito che Legambiente propone a scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta la Liguria per far conoscere gli impatti della mitilicoltura sull’ecosistema marino ed esplorare le soluzioni di economia circolare proposte dal progetto europeo Life MUSCLES.

Finanziato dalla Commissione Europea, Life MUSCLES è il progetto di Legambiente che si pone l’obiettivo di ridurre l’impatto provocato dalla dispersione nell’ambiente marino delle retine utilizzate negli allevamenti di mitili: nell’area pilota ligure è in corso la sostituzione delle calze in polipropilene tradizionalmente usate per l’allevamento dei muscoli, con quelle in biopolimero biodegradabile e compostabile. Questa azione si sviluppa presso gli allevamenti della Cooperativa Mitilicoltori Associati della Spezia ed è completata da monitoraggi e attività di sensibilizzazione della comunità con azioni concrete di coinvolgimento, fondamentali per accrescere la consapevolezza su questa particolare emergenza ambientale.

«Liberarsi dalla plastica è un obiettivo che ci siamo dati – commenta Paolo Varrella, presidente della cooperativa spezzina – in primis perché noi mitilicoltori traiamo reddito dal mare, perciò è nostro interesse primario che sia in salute. In secondo luogo, ridurre la plastica corrisponde alla riduzione di CO2 emessa, e chi fa il contadino del mare come noi – sottolinea Varrella – vive sulla propria pelle il cambiamento climatico con temperature del mare sempre più alte, che aumentano il metabolismo dei pesci predatori e fenomeni meteo sempre più estremi e frequenti».

La proposta educativa si rivolge a docenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado della Liguria e Puglia con un manuale che suggerisce attività educative, include materiali didattici e offre nuovi strumenti nella prevenzione dell’inquinamento da plastica in mare.

Inoltre, per favorire la partecipazione delle scuole, è previsto un concorso di merito per cui le classi che si iscriveranno entro il 15 aprile 2024, saranno invitate a preparare un’opera in diverse forme (testo, foto, video, ecc.) seguendo un tema legato dell’inquinamento marino.

«Il progetto Life Muscles propone alle scuole secondarie della Liguria un percorso educativo che da una parte sensibilizza studenti e studentesse sugli impatti che plastiche e micro plastiche hanno sull’ecosistema marino grazie ad un Edukit fruibile in aula, dall’altra li invita ad attivarsi in prima persona attraverso attività di citizen science sul campo, come il monitoraggio della beach litter o la partecipazione al concorso – dichiara Alice Micchini, vicepresidente di Legambiente Liguria e responsabile del settore Scuola e formazione – Sono proprio queste azioni concrete a coinvolgere maggiormente i giovani, rendendoli più consapevoli dello stato di salute del proprio mare e del territorio per farsi a loro volta portatori di questa sensibilità a famiglie e coetanei».

Il concorso di “Life MUSCLES – Innovazione Circolare che protegge il Mare”, premierà con gadget dedicati i migliori elaborati che sapranno sensibilizzare i cittadini contro l’abbandono dei rifiuti per la salvaguardia del mare, soprattutto dall’inquinamento da plastica.

Gli insegnanti possono ricevere l’EDUKit didattico digitale gratuito, richiedendolo dal sito web di Legambiente Scuola e Formazione

Ulteriori informazioni: scuola.formazione@legambiente.it

oppure sul sito: www.lifemuscles.eu

Life MUSCLES (Life MUssel Sustainable production (re)cyCLES) è coordinato da Legambiente e conta tra i partner: Università di Bologna; Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di Chimica); Università di Siena; Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA); Novamont; Rom Plastica; Società Agricola Ittica Del Giudice (Gargano); Cooperativa Mitilicoltori Associati (La Spezia).