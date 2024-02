Leonardo, tra aerei caccia e carri armati. Uilm: “Rafforzata cooperazione internazionale militare”

Genova. “Leonardo, dopo l’importante accordo europeo sui carri armati che conferma la nuova strategia allargata sul fronte della difesa, firma con Mitsubishi Heavy Industries e Bae Systems un accordo strategico (GCAP) nella progettazione condivisa e per la consegna di un aereo da combattimento di nuova generazione entro il 2035. Un’intesa che rafforza il gruppo guidato da Roberto Cingolani e da Lorenzo Mariani all’interno di una nuova cooperazione trilaterale, che segna un primato per l’Italia la quale per la prima volta parteciperà con la stessa dignità (33%) ad un programma di rilevante portata”.

lo dichiara Antonio Apa, Coordinatore Uilm Liguria: “Inoltre l’intesa della nuova alleanza tra Leonardo e Kuds (aggregazione nata dalla tedesca Krauss Maffei e dalla francese Nexter) darà vita ad un gruppo europeo della difesa, sviluppando programmi in cooperazione. In primis il carro armato Leopard per il quale potrà essere avviata la produzione direttamente in Oto Melara e che potrà beneficiare dell’acquisto dei carri armati tedeschi Leopard 2A8, il cui costo complessivo è stimato in 8 miliardi e 246 milioni a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Difesa della Camera. Leonardo inoltre ha dato il via al progetto per il primo sistema di space per la difesa, progetto che nelle intenzioni di Leonardo vuole definire cito testualmente “un’architettura spaziale in grado di fornire agli enti governativi e alle forze armate nazionali una capacità di calcolo e memorizzazione di altre prestazioni direttamente nello spazio”. Infine, Cingolani ha raggiunto un accordo con Thales per simmetrizzare l’alleanza spaziale. Questo consentirà a Leonardo di consolidare nel proprio bilancio i conti di Telespazio”.

“Insomma – conclude – il nuovo corso di Leonardo sviluppato da Cingolani e Mariani si muove in un orizzonte molto vasto che tende a dare corso a una rivoluzione nelle alleanze che potrebbe traguardare altri obiettivi. Non c’è dubbio, questo è un primo passo che anticipa il piano industriale che verrà presentato a breve. A mio giudizio mi pare di scorgere una rinunzia a maldestri tentativi di sovranità nazionale, basata sulla vecchia pretesa di fornire all’esercito prodotti “italiani” non competitivi rispetto a quelli offerti da Germania e Francia per partecipare a un progetto europeo di ampio respiro”