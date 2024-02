Le gru sorvolano i cieli di Genova: lo spettacolo e la poesia del passaggio al tramonto

Genova. Puntuali come tutti gli anni, con il finire dell’inverno, gli uccelli migratori tornano al nord per la stagione della riproduzione, attraversando mari e continenti. La nostra Liguria è terra di sorvolo e ancora una volta con l’arrivo di primi sentori di primavera è tornata ad essere il millenario scenario della migrazione delle gru che rientrano dopo aver svernato più a sud.

Una lunga linea nel cielo, che piano piano prende l’inconfondibile forma a V tipica delle formazioni di volo per le lunghe percorrenze: il clip, realizzato dalla video maker naturalista Maria Cristina Granai da Costa Fagaglia – uno dei principali hotspot liguri per l’osservazione dei volatili – documenta il passaggio di più stormi diretti verso nord est, nelle lande dell’Europa centrale, dove, come ogni anno, prima dell’estate si ripeterà il rito della riproduzione.

Il passaggio delle gru nel tramonto di Genova

Non si fermano da noi, salvo qualche raro atterraggio di alleggerimento, ma ci permettono di assistere al loro spettacolare passaggio. La migrazione stagionale prima dell’inverno è in senso opposto per trovare nel caldo africano e iberico l’habitat ideale per traguardare la stagione fredda. Poi il troppo caldo dell’estate porta questi animali alla migrazione di rientro, per continuare il ciclo della vita.

Ed ecco lo spettacolare video Maria Cristina Granai, che ancora una volta ci regala una documentazione incredibile della bellezza della nostra terra.