Lavori al Gaslini, Fpl Uil: “Meno parcheggi ma prezzi triplicati per i dipendenti”

Genova. “In seguito alla diminuzione dei posti auto riservati ai dipendenti dovuta ai lavori per la creazione del nuovo Gaslini, l’amministrazione ha deciso unanimemente di triplicare la quota di abbonamento mensile a carico dei dipendenti“. Lo denuncia in una nota la Uil Fpl.

“Ci preme ricordare che i lavoratori del Gaslini non sono bancomat umani, dai quali attingere nei momenti in cui occorre far cassa – commentano i sindacalisti – e che erodere ulteriormente dagli stipendi già massacrati dall’inflazione non ci sembra un giusto riconoscimento per questi dipendenti sempre pronti a sopperire con professionalità alle croniche carenze di organico”.

La Uil Fpl “auspica un pronto intervento per dimostrare nei fatti e non sempre a parole, la vicinanza ai lavoratori che ogni giorno si prodigano nel rendere il Gaslini l’eccellenza che i genovesi e non solo conoscono”.

Ieri la direzione dell’istituto ha presentato il programma delle modifiche alla viabilità (interna ed esterna) e alla sosta per l’avvio dei lavori di demolizione dei padiglioni in previsione del nuovo padiglione zero centrale. Tra le misure allo studio per i dipendenti ci sono anche abbonamenti Amt annuali agevolati e incentivi per muoversi con mezzi sostenibili.