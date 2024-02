L’Aeroporto di Genova perde anche il secondo volo su Londra, Vueling cancella Gatwick

Genova. Nell’estate 2024 l’aeroporto di Genova avrà soltanto un volo per Londra. Vueling infatti ha deciso di tagliare il collegamento tra il Colombo e London Gatwick che era stato inserito nell’orario estivo del 2023 e quindi il capoluogo ligure perderà l’unica alternativa al “monopolista” Genova- London Stansted di Ryanair.

L’orario estivo che sarà in vigore dal 31 marzo vedrà 10 tratte internazionali collegare Genova al resto d’Europa. La novità (in realtà un ritorno) è il volo diretto per Copenhagen:

Amsterdam

Barcellona /Vueling)

Bruxelles

Bucarest

London Stansted

Manchester

Monaco

Parigi

Tirana

Copenhagen

I voli nazionali da e per Genova saranno nove:

Roma

Bari

Brindisi

Cagliari

Catania

Lamezia Terme

Napoli

Olbia

Palermo

Proseguono i giochi per l’ingresso di nuovi soci nella società di gestione dell’Aeroporto Cristoforo Colombo, con prospettive di sviluppo e cambi di passo auspicati, ecco la seconda battuta d’arresto da una low-cost.

Nell’inverno 2023/24 era stato ancora un po’ impattante il taglio deciso da Ryanair che era passata da 13 a otto rotte rispetto alla stagione precedente.