Genova. Ladri in azione ieri pomeriggio in un appartamento di via Rimassa nel quartiere della Foce.

I ladri hanno forzato la porta e si sono introdotti in un appartamento trovando e rubando una dozzina di sterline d’oro per un valore di circa 2400 euro.

Non solo: dall’appartamento è stato rubato anche il backup delle cryptovalute per un valore da quantificare. Sul posto, dopo le volanti della polizia sono arrivate la scientifica e la squadra mobile. Indagini in corso