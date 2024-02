La vita degli antichi genovesi raccontata da preziosi testamenti: un anno di visite guidate

Genova. Cartulari, antichi registri, documenti e testamenti che raccontano la vita dei liguri a Genova e in giro per il mondo. Nel vasto programma di Ianua – Genova nel Medioevo c’è anche una serie di visite guidate alla scoperta dello straordinario archivio del Magistrato di Misericordia, un’antica istituzione genovese (oggi sarebbe una sorta di ministero) che aveva il compito di gestire i legati testamentari destinati dai privati ai poveri o ad altre opere benefiche.

La documentazione d’archivio del Magistrato di Misericordia, costituito nel 1419 dal doge Tomaso Campofregoso, è una fonte preziosa per conoscere la società genovese e ligure, dalla fondazione dell’Ente sino all’epoca contemporanea. Per scoprirla, la Fondazione organizza una serie di esposizioni tematiche di documenti delle proprie raccolte.

L’archivio non è solamente un’inesauribile miniera di documenti e di dati storici di grande importanza, ma rappresenta la testimonianza concreta sia dei valori morali e religiosi che animavano l’antica società ligure, nobiltà e popolo, nei riguardi delle persone più deboli, sia delle opere di beneficenza organizzate in stretta sintonia dalla Repubblica di Genova e dall’Arcidiocesi di Genova.

Ma non è tutto: nell’autunno sarà possibile scoprire anche l’archivio delle Dame di Misericordia, un altro tesoro di storia e memoria della nostra città. Fondata nel 1428, questa istituzione svolgeva un’opera caritativa analoga al Magistrato e rivolta principalmente alle fanciulle in difficoltà. Nate come libera congregazione di tre o quattro dame con lo scopo di aiutare i poveri, dovevano essere vedove e dovevano prestare soccorso ai poveri.

IL PROGRAMMA

L’Archivio del Magistrato di Misericordia si trova in via Giustiniani 25/4. Tutte le visite iniziano alle ore 15.00

L’Archivio Storico del Magistrato di Misericordia. Visite guidate dedicate alla conoscenza del patrimonio archivistico più antico conservato, quello di età medioevale: Cartulari, Filze, Registri del XV; serie di Testamenti rogati a Genova fra il 1385 e il 1423. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: archivio@magistratodimisericordia.it. Referente: Dott.ssa Merloni Isabella. Partecipazione gratuita. Sede delle visite: Fondazione Magistrato di Misericordia Via dei Giustiniani 25/4 16123 Genova

Giornate:

6 Marzo: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

13 Marzo: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

20 Marzo: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

27 Marzo: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

L’Archivio Storico del Magistrato di Misericordia e il suo Atto Costitutivo. Visite guidate dedicate alla presentazione dell’Atto Costitutivo del 1419 – importante e prezioso documento (membranaceo) per la storia dell’Ente e di Genova – analizzato dal punto di vista storico, artistico e codicologico; e di come, lo stesso testo, si sia tramandato attraverso i secoli, – ricopiato nel XVII secolo e stampato all’inizio del XX secolo – per ripercorrerne l’evoluzione della scrittura e della forma documentaria. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: archivio@magistratodimisericordia.it. Referente: Dott.ssa Merloni Isabella. Partecipazione gratuita. Sede delle visite: Fondazione Magistrato di Misericordia Via dei Giustiniani 25/4 16123 Genova.

Giornate:

3 Aprile: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

10 Aprile: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

17 Aprile: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

24 Aprile: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

L’Archivio Storico del Magistrato di Misericordia e i suoi Testamenti antichi rogati fuori Genova. Visite guidate dedicate alla presentazione e di diversi Testamenti rogati fuori Genova (secolo XV, Costantinopoli, Nicosia, Londra) dai quali traspare in modo evidente una visuale articolata dei valori morali e religiosi che costituirono l’espressione migliore della società ligure di Antico Regime. Le presentazioni verteranno sulle analisi documentarie e archivistiche di alcuni Testamenti, fra i quali il Lascito di Giovanni Battista Boero di Taggia rogato a Londra, il Testamento di Jacopo da Cafrano rogato a Nicosia (Cipro) e il Testamento di Giorgio Gudelli rogato a Costantinopoli nel 1420; (febbraio-giugno 2024). Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: archivio@magistratodimisericordia.it. Referente: Dott.ssa Merloni Isabella. Partecipazione gratuita. Sede delle visite: Fondazione Magistrato di Misericordia Via dei Giustiniani 25/4 16123 Genova.

Giornate:

8 Maggio: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

15 Maggio: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

22 Maggio: ore 15.00.Gruppo di 15 persone.

29 Maggio: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

Il Magistrato di Misericordia e le Dame di Misericordia. Alcuni confronti documentari. Visite guidate e percorsi documentari comuni, dedicati alla scoperta del patrimonio documentario medioevale conservato in entrambe le Istituzioni, con visite di gruppo dedicate alla ricerca di analogie documentarie (Cartulari, Filze, Registri) e di differenze, che mettano in risalto le caratteristiche peculiari e gli stretti legami intercorsi fra i due Enti nel corso dei secoli; nel corso delle visite, verranno anche analizzati l’Atto Costitutivo del Magistrato (1419) con quello delle Dame di Misericordia (1428), alla ricerca delle radici comuni, dei punti salienti, delle le analogie e differenze sia testuali che codicologiche. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail archivio@damedimisericordia.it Referente: Dott.ssa Merloni Isabella. Partecipazione gratuita. Sedi delle visite: Fondazione Magistrato di Misericordia Via dei Giustiniani 25/4 16123 Genova e Fondazione Gimelli Bancheri De Zerega Dame di Misericordia Piazza delle Erbe 7/3 15023 Genova.

Giornate:

18 Settembre: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

25 Settembre: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

2 Ottobre: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

16 Ottobre: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

30 Ottobre: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

6 Novembre: ore 15.00. Gruppo di 15 persone.

20 Novembre: ore 15.00. Gruppo d 15 persone.

ORARI DI VISITA

L’Archivio del Magistrato di Misericordia è visitabile a ingresso gratuito ma a numero chiuso secondo il programma di aperture indicato sotto: le visite devono essere prenotate all’indirizzo archivio@magistratodimisericordia.it