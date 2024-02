La storica trattoria Da Maria riapre lunedì: “Ora è tutto a norma, aspettiamo solo i clienti”

Genova. Riaprirà al pubblico lunedì la storica trattoria Da Maria in vico Testadoro, nei pressi di via XXV Aprile, chiusa dallo scorso 3 febbraio dopo un’ispezione dei tecnici della Asl che avevano riscontrato una serie di carenze igieniche. Il via libera è arrivato oggi dagli uffici della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione, una volta appurato che tutte le irregolarità contestate sono state risolte e dopo il pagamento delle sanzioni amministrative.

“Fosse per me riaprirei già domani, me lo dice il cuore, ma abbiamo tutti i magazzini vuoti e dobbiamo fare provviste – spiega la titolare Paola Pastorino, nuora della sciâ Maria che diede il nome al locale e venne a mancare nel 2008 -. Fino all’ultimo siamo rimasti in dubbio per un problema su una retina anti-insetti mancante sopra la finestra della cucina, ma abbiamo sistemato anche quello e abbiamo il nulla osta per riprendere l’attività. Siamo stati giorni interi chiusi nel locale a lavorare, ora aspettiamo solo che tornino i clienti“.

Il personale della Asl 3 aveva messo nero su bianco diverse violazioni, a partire dalla “massiva presenza di blatte” nel deposito delle pentole – la più grave – fino alle “pessime condizioni igieniche a causa della sporcizia diffusa” in cucina. Erano state trovate torte appoggiate su ripiani senza involucri protettivi e anche il bar si presentava in “condizioni igienico-manutentive insufficienti”, così come il bagno del personale, “sporco e in cattivo stato di manutenzione”. Tutte criticità considerate non sanabili nell’immediato, ragione per cui era scattato il provvedimento di sospensione dell’attività.

“Abbiamo soddisfatto tutte le prescrizioni della Asl punto per punto – assicura Pastorino -. In un palazzo del Cinquecento non è facile eseguire tutti questi lavori. Gli insetti? Volevamo già cambiare la ditta che si occupa della disinfestazione perché non facevano più un lavoro accurato, potete immaginare quale sia la situazione in centro storico. Ora abbiamo un nuovo abbonamento annuale. L’acqua calda nei bagni c’era, non avevamo inserito le spine perché non era ancora iniziato il servizio. E poi abbiamo fatto una pulizia generale della cappa, dell’aspiratore e di tutte le attrezzature. Insomma, il cambiamento è evidente”.

Paola Pastorino non nasconde l’amarezza per quello che è stato un duro colpo: “Abbiamo sempre avuto controlli sia della Asl sia dei Nas, ma mai mi sarei aspettata una chiusura totale. È stato abbastanza demoralizzante. Era già capitato che trovassero problemi sul laboratorio, ma sulla sicurezza del cibo che mettiamo in tavola ci metto la mano sul fuoco”. Quanto è costata tutta la vicenda? “Tra le multe da pagare, i lavori e il mancato guadagno in oltre due settimane di chiusura siamo arrivati sui 30mila euro. Non è poco per un locale che offre un pasto completo a 10 euro. Ho sei dipendenti e mi creda, pagare i contributi e tutto il resto è impegnativo. Io pago con quello che incasso, se non entra nulla diventa un problema serio”.

La notizia della chiusura imposta dalla Asl aveva fatto il giro della città trattandosi di un locale per molti versi iconico, ritenuto da tutti un emblema della cucina genovese semplice e genuina, frequentato da gente del posto e turisti. “Da amici e clienti affezionati abbiamo avuto tante manifestazioni di solidarietà e tanti si sono offerti anche di aiutarci a ripartire”. A portare avanti la tradizione di Maria Manté in cucina (e non solo) oggi è Matteo Casaleggio, il figlio di Roberto e di Paola Pastorino. Il 26 febbraio ci si rimbocca le maniche e si riparte col pubblico in sala e un nuovo sorriso: “Abbiamo superato anche questa“.