La proposta a Genova: “Intitolare una via a Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta alle malattie rare”

Genova. Intitolare una strada a Sofia Sacchitelli, la studentessa genovese di medicina morta a 23 anni a causa di un raro tumore cardiaco dopo aver fondato un’associazione per finanziare la ricerca sulla sua malattia. È la proposta avanzata dal consigliere di Fratelli d’Italia Francesco De Benedictis, firmatario di una mozione depositata agli uffici di Tursi e in attesa di essere discussa in sala rossa.

L’idea – si legge nel testo della mozione – è quella di “onorare la memoria di Sofia Sacchitelli e la sua battaglia per la ricerca in tema di malattie rare intitolandole una strada nella zona degli Erzelli, dove sorgeranno il nuovo ospedale e il centro di ricerca biomedica”.

Il voto sulla mozione in consiglio comunale sarà un passaggio politico per dare più forza alla proposta, dopodiché l’iter dovrà seguire le procedure previste, cioè l’approvazione preventiva in Municipio, la presentazione della domanda alla commissione per la toponomastica e la richiesta di una deroga alla Prefettura, essendo trascorsi meno di dieci anni dalla morte della ragazza, scomparsa meno di un anno fa.

Insieme alla mamma Patrizia e alla sorella Ilaria, con la collaborazione della blogger Mariangela Guido, Sofia Sacchitelli aveva fondato l’associazione Sofia nel cuore che raccoglie fondi per aiutare i medici a studiare l’angiosarcoma cardiaco e a trovare la cura. Si tratta di una malattia che colpisce una persona su 3 milioni. La diagnosi per lei arrivò nel novembre 2021. “Ho chiesto al medico, perché io? E lui mi ha risposto: solo sfiga”, raccontava la ragazza. Che però ha voluto lasciare qualcosa di tangibile anche oltre la sua morte, diventando un simbolo della lotta alle malattie rare.

Poco prima di morire Sofia era stata insignita della prima medaglia d’oro al merito della storia dell’Università di Genova. La scuola di Scienze mediche e farmaceutica dell’ateneo ha deciso di intitolarle un’aula nel polo biomedico di corso Gastaldi, ricordando “l’importante attività sociale da lei intrapresa con impegno e altruismo, affinché le straordinarie doti da lei dimostrate possano essere di esempio per tutti”.