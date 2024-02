La Polizia locale scorta i colleghi di Robecco sul Naviglio per donare i reni a un 14enne

Genova. La Polizia locale genovese ha scortato, in una straordinaria catena di solidarietà, i colleghi di Robecco sul Naviglio partiti dall’aeroporto di Malpensa su una Porsche Mecan confiscata per portare una nuova speranza a un 14enne di Palermo in attesa di un trapianto di reni.

Una storia iniziata con una telefonata alle 11 del mattino e che si è conclusa con l’inizio di una nuova vita per Giuseppe (nome di fantasia), 14enne palermitano che ieri mattina è volato a Genova per ricevere i reni di un bambino di sei anni.

Gli organi sono arrivati ieri pomeriggio nello scalo milanese e nonostante le condizioni meteo avverse la collaborazione tra i due corpi di polizia ha consentito l’arrivo dei reni al Policlinico San Martino in poco più di un’ora. Per la gioia del ragazzo e dei suoi genitori.