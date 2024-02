La Liguria si promuove al Festival di Sanremo con lo “spot del bacio” e il mortaio gigante

Genova. Anche quest’anno la Regione Liguria è presente al Festival di Sanremo. Per la 74esima edizione della manifestazione canora più amata dagli italiani e seguita da milioni di telespettatori anche all’estero, Regione organizza una serie di iniziative culturali e promozionali per rendere sempre più centrale la regione e proseguire nel percorso di valorizzazione del territorio, con il 2023 che fatto registrare numeri da record per il turismo, con circa 16 milioni di presenze.

“Regione Liguria non può mancare al Festival di Sanremo. Non potrebbe essere altrimenti – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, dato non solo il grande valore della manifestazione, ma per il fatto che, grazie ad essa, la Città dei fiori e la Liguria intera siano al centro dell’attenzione mediatica non solo a livello nazionale, ma internazionale. Un’occasione unica di promozione e di visibilità per il nostro territorio, innanzitutto grazie allo spot che andrà in onda nelle serate del Festival e sarà visto, come ogni anno, da milioni di persone”.

Cartolina

Durante le dirette del Festival su Rai 1, da martedì a sabato, verrà proiettata la Cartolina della Liguria, da titolo “Liguria da baciare”, ideato e diretto dal regista, ligure d’adozione, Fausto Brizzi. Quello dal bacio sarà un vero e proprio fil rouge per le campagne di valorizzazione 2024: quest’anno, infatti, dopo anni di chiusura e importanti lavori di recupero e messa in sicurezza, verrà riaperta la Via dell’Amore, il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo. Proprio per questo, sia sulla spiaggia dell’Arenella che a Casa Sanremo, sarà presente una cornice dedicata ai selfie e alle foto con un bacio, taggando @lamialiguria con l’hashtag #liguriadabaciare.

#Pesto, Masterpiece of Liguria

Dopo Londra e Sestriere, anche Sanremo. Nei giorni della kermesse musicale più importante dell’anno il gigantesco mortaio da 6 metri per 8, con tanto di pestello, già visto in navigazione sul Tamigi a Londra e sulle nevi di Sestriere, da martedì 6 febbraio sarà nella Città dei Fiori, con animazione e musica sulla spiaggia dell’Arenella, a pochi passi dal teatro Ariston.

Orchestra sinfonica di Sanremo

Anche quest’anno, ad accompagnare i cantanti in gara e gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston sarà l’orchestra sinfonica di Sanremo, che anche quest’anno Regione Liguria ha sostenuto con un contributo straordinario di 50mila euro.

Evento promozionale sulla Costa Smeralda

Regione Liguria e Costa Crociere organizzano nella serata di giovedì 8 febbraio un evento di promozione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche a bordo della nave Costa Smeralda, un modo per valorizzare non solo il nostro territorio facendo assaggiare le nostre eccellenze alle migliaia di persone a bordo, ma anche celebrare il settore crocieristico, che sta facendo registrare risultati straordinari: la Liguria infatti si posiziona seconda a livello nazionale per traffico crocieristico, con il 23% del dato complessivo italiano.

La Liguria sul palco di Sanremo premia il miglior duetto

Venerdì 9 febbraio, durante il Festival, Regione Liguria premierà il miglior duetto della serata, dedicata alle cover. A salire sul palco per consegnare il riconoscimento sarà il presidente Giovanni Toti: il premio sarà una Lanterna di Genova realizzata dagli artigiani della filigrana di Campo Ligure.

Immersive experience

La Liguria sarà protagonista anche a Casa Sanremo, uno dei luoghi di maggior passaggio nella settimana del Festival: nello spazio al primo, grazie a due megaschermi da oltre 9 metri di lunghezza x 2 metri di altezza, tutte le persone che accederanno al Palafiori incontreranno una vera e propria immersive experience, con le immagini dei luoghi più belli della nostra regione ispirate al tema ‘Liguria da baciare’, protagonista della cartolina di Regione in onda durante le serate del Festival.

Orientamenti dreamers al Festival di Sanremo

Venerdì 9 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30, Regione Liguria, tramite Alfa (Agenzia ligure per la formazione, il lavoro e l’accreditamento) proporrà, al teatro del Cinema Centrale, Orientamenti Dreamers al Festival di Sanremo con il coinvolgimento di diversi testimonial, sognatori, e soprattutto di centinaia di studenti delle scuole imperiesi. Un evento speciale sulla scia dello straordinario successo, 110mila presenze registrate in tre giorni, ottenuto con l’edizione 2023 ai Magazzini del Cotone di Genova.

“Il Festival di Sanremo e gli eventi collegati portano il nostro territorio naturalmente sulla ribalta internazionale, Regione Liguria ha intensificato le attività di promozione – dice il vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana – riportando l’attenzione sulle bellezze naturalistiche, sull’agroalimentare e sulle eccellenze della tradizione. Sempre di più il turista sceglie experience legate al gusto e attività multidisciplinari per pianificare un viaggio: la Liguria con la sua varietà di proposte, con l’enogastronomia inconfondibile e con la straordinaria biodiversità che la connota dà sempre nuovi spunti e attrae pubblici diversi. La varietà delle occasioni proposte vuole proprio sottolineare le possibilità di sviluppo sostenibile e di ulteriore crescita per la Liguria dalla costa all’entroterra”.

“Come da tradizione ormai consolidata da qualche anno il Festival di Sanremo è il trampolino di lancio per le campagne promozionali della Regione Liguria. Durante le serate della manifestazione infatti milioni di telespettatori dall’Italia e dall’estero potranno sognare di innamorarsi della Liguria e in Liguria grazie alla bellissima cartolina che il regista Brizzi ogni anno realizza sempre più accattivante – aggiunge l’assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori – A Sanremo inoltre faremo promozione anche nei numerosi eventi culturali ed enogastronomici organizzati a Casa Sanremo, sulla spiaggia dell’Arenella e sulla nave Costa Smeralda. Dal punto di vista turistico stiamo vivendo un periodo particolarmente florido e il numero di presenze in Liguria, in costante aumento anno dopo anno, lo conferma: nel 2024 è nostro obiettivo replicare e, perché no, migliorare il già grandissimo risultato ottenuto nell’anno appena passato con 16 milioni di turisti venuti a soggiornare nella nostra regione”.

“Orientamenti non si ferma mai e vive anche con il Festival di Sanremo. Il format vincente dedicato ai ‘Dreamers’ sbarcherà nella città dei Fiori per un’edizione speciale – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Avremo diversi sognatori che racconteranno le proprie esperienze professionali e di vita a un pubblico composto da centinaia di studenti. Nell’occasione presenteremo, in una cornice d’eccellenza, i tantissimi eventi di formazione e orientamento che Regione Liguria proporrà nel 2024 per supportare i giovani nelle loro scelte presenti e future”.

“È sempre emozionante vedere un pezzo di Campo Ligure sul palco più importante della musica italiana e siamo veramente orgogliosi che anche quest’anno la Filigrana sia protagonista a Sanremo – spiega il sindaco di Campo Ligure Giovanni Oliveri -. Ringrazio la Regione Liguria e il presidente Toti per aver scelto, ancora una volta, come premio speciale la bellissima Lanterna di Genova realizzata in Filigrana e creata con maestria dagli nostri artigiani. Tra l’altro questo premio ha sempre portato fortuna a chi lo ha ricevuto”.