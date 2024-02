La disabilità non arriva sul palco dell’Ariston: “Investire nella cura, nella scuola e nella sicurezza”

Genova. “La vita con un figlio o figlia disabile, malato raro o oncologico signori e signore mie non è affatto semplice . È una vita piena e felice ma anche tanto triste e piena di dolore . Vi fermate mai un attimo a pensare quanto dolore ci può essere nel cuore di un genitore , di un fratello o sorella di un bimbo disabile? Provate a pensare a quante volte vi si stringe il cuore perché il vostro bambino sta male magari per una influenza … Li avete bene in mente quegli occhi? gli occhi della sofferenza? Ecco , noi genitori, fratelli o sorelle di un bambino disabile quegli occhi spenti , quella sofferenza ce l’abbiamo tutti i giorni davanti agli occhi . Non si tratta però di una malattia banale e superabile … ma di una malattia gravemente invalidante! Pensate a quanto dolore ci può essere“.

Con queste parole inizia la lunga lettera inviata nei giorni scorsi da Marco Macrì, rappresentante delle famiglie senza cura, alla direzione artistica di Sanremo, nella speranza di trovare uno spazio per lanciare dall’Ariston il suo messaggio. Una speranza che non ha però trovato seguito, e dal palco più importante (e in vista) del paese, questo messaggio non è passato. Per questo motivo pubblichiamo integralmente il testo della lettera aperta.

“È giusto chiamarci guerrieri , perché lo siamo nostro malgrado. Lottiamo ogni giorno per far rispettare i diritti dei nostri sfortunati figli, ci dobbiamo caricare di rabbia per urlarla tutta davanti all’ignoranza e cattiveria che dilaga. Dobbiamo improvvisarci medici perché nessuno conosce la sindrome di tuo figlio e anche organizzatori provetti per prenotare e incastrare visite, ricoveri e terapie. Dobbiamo essere per forza ricchi altrimenti le visite le puoi fare solo dopo anni di attesa e badate non sono visite per un raffreddore. Dobbiamo essere avvocati, costituzionalisti, badanti ed infermieri, asciugare continuamente la saliva e cambiare pannolini su pannolini anche quando il bambino più bambino non è, pulire la peg, aspirare moccio perché tuo figlio il naso mica se lo sa soffiare. Dobbiamo spesso rimanere chiusi in casa perché da soli con Un bambino in sedia e magari un fratellino piccolo non ce la fai. Dobbiamo diventare “disoccupati” perché per l’assistenza non ci sono i fondi e ancora diventare veggenti perché noi il futuro non possiamo stare lì ad aspettarlo come tutti ma ce lo dobbiamo immaginare, inventare e creare con mille difficoltà, con la paura costante di morire senza aver lasciato a tuo figlio una vita dignitosa“.

“Dobbiamo pregare che i nostri figli muoiano più tardi possibile ma comunque prima di noi perché il tuo bambino rinchiuso in una clinica, solo come un cane, proprio non lo vuoi immaginare. È atroce desiderare di vedere morire tuo figlio eh? Dobbiamo rassegnarci a non capire quale dolore ha nostro figlio perché non sa spiegarlo o non sa parlare o anche non è in grado di comprendere cosa sia un dolore . Dobbiamo valutare ogni passo che facciamo . Le nostre ferie non sono mai rilassanti e durante l’anno spesso non possiamo permetterci una sera fuori perché non è detto che chi può farti il favore , qualora avessimo questa persona, sia disponibile quel giorno che potremmo noi .Dobbiamo diventare l’inimmaginabile . Potrei continuare all’infinito ma diventerebbe solo una inutile carrellata di parole gettate al vento questo palco vede per una settimana leggerezza e brio non voglio tediarvi . La mia speranza però è che si ricordino queste mie parole e ripensiate consci del fatto che un disabile, malato raro oncologico o con disturbi alimentari non sia affatto un privilegiato ma, nella società, odierna un condannato e noi famigliari con lui o lei alla solitudine, all’indifferenza, al giudizio e anche allo scherno o discriminazione spesso perché come nel caso dell’autismo o dei disturbi alimentari vengono scambiati per un capriccio“.

“Care istituzioni, cari spettatori qui e a casa siamo nella regione del più grande disastro per incuria dell’uomo che ha anteposto il profitto alla sicurezza dei cittadini facendo mancare ai propri cari 43 persone. Noi genitori con i parenti delle vittime del ponte Morandi condividiamo un percorso di mancanza d’attenzione verso la prevenzione e la cura che può portare come per il ponte alla rottura degli stralli già ammalorari dei nostri figli e figlie facendoci finire nel baratro della disperazione per contenere un costo o per favorire il privato, privando noi dell’affetto dei nostri cari quando invertendo la rotta moltissimi potrebbero vivere meglio. Vi preghiamo d’ investite nella cura, nella scuola e nella sicurezza dei cittadini perché ogni taglio a queste voci è un taglio al futuro di chi è più fragile e inconsapevole che le vostre scelte possono segnare le loro vite, far differenza tra poter essere un contribuente con le giuste cure e istruzione accendendo al mondo del lavoro come il Presidente Mattarella ha evidenziato nel discorso di fine anno citando una realtà inclusiva come Pizzaut o restare una spesa pubblica e nei casi più gravi mancare all’affetto dei propri cari. Voi siete giudice e giuria. Mi rimetto a voi. Umilmente un padre”.