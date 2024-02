La Croce Rossa di Gattorna promuove il Bando del Servizio Civile Universale

Genova. “Se hai tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti al momento della domanda) anche quest’anno è possibile “fare una scelta che potrebbe cambiarti la vita”. Lavori oppure studi? Non è un problema dato che il Servizio Civile Universale è un’esperienza che puoi fare ugualmente. La durata progetti è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, e l’erogazione di un assegno mensile di 507,30 euro. Inoltre, da quest’anno, è previsto, per legge, una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale”.

Così inizia il comunicato stampa della Croce Rossa di Gattorna per promuovere il servizio civile universale presso la propria sede attraverso il bando in scadenza il prossimo 15 febbraio. Il Presidente della Croce Rossa di Gattorna Paolo Boccardo informa che “Questo importante Bando del Servizio Civile Universale della Croce Rossa rivolto ai giovani valorizza e incentiva dei progetti che determinano un forte riscontro dal punto di vista pratico e valoriale. I ragazzi fra i 18 e i 28 anni potranno iscriversi e scegliere fra due progetti formativi: “”Trasporto ed emergenza sanitaria – Titolo progetto: Aiuto per la vita oppure “Protezione civile ed emergenza sanitaria – Titolo progetto: Aiuto per il territorio”

“L’intento della Croce Rossa è sempre quello di migliorare e potenziare le competenze del settore partendo dalla formazione dei giovani che rappresentano il nostro futuro. Per questi ragazzi, poter apprendere e acquisire una elevata professionalità che si realizzerà nell’intero arco del percorso istruttivo, rappresenta una enorme opportunità dal punto di vista umano e sociale. La Croce Rossa sostiene, ormai da molto tempo, varie iniziative volte a sostenere le comunità locali come forza radicata sul territorio in grado di sviluppare un grande senso di appartenenza fra i cittadini”.

Per maggiori informazioni o approfondimenti in merito è possibile inviare una mail a gattorna@cri.it oppure telefonare al numero: 0185/931807.