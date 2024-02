Juventus-Genoa, giovedì 29 febbraio al via la prevendita dei biglietti

Genova. La prevendita per la partita Juventus-Genoa, in programma domenica 17 marzo (ore 12:30) e valida per la 29ma giornata, avrà inizio giovedì 29 febbraio (ore 15). I biglietti del settore ospiti sono riservati ai titolari di Dna Genoa e quantificabili in 1.016 nel primo anello, a riempimento del quale, altri 1.083 nel secondo. Il costo dei titoli di accesso è di 35 euro più le commissioni web.

I biglietti del settore ospiti, previa registrazione a Platinium Group Italia srl, potranno essere acquistati esclusivamente sul sito web della Juventus.

In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le domande per l’introduzione degli striscioni, entro i termini delle vigenti disposizioni, sono inoltrabili all’indirizzo richiesta.striscioni@juventus.com.

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell’Onms, non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione permanendo l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello Slo.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il regolamento.

Intanto la squadra si è ritrovata a Pegli dopo due giorni di riposo: pranzo in club house, esercitazioni atletiche tra gli attrezzi, programma tecnico sul campo. Alla seduta hanno preso parte tutti gli effettivi della rosa, al di fuori di Matturro impegnato nell’iter riabilitativo e Vasquez che rimane sotto il monitoraggio dei medici dopo il match con i friulani. Due ore tirate prima di lasciare il centro sportivo, dove giovedì è prevista una doppia seduta.

Continua la prevendita per il terzo anello blu. Giovedì full-immersion al centro sportivo con uno shooting tra i due allenamenti.