Just Eat premia i migliori ristoranti d’Italia: ci sono anche due genovesi

Genova. Ci sono anche due ristoranti liguri nella lista dei “maestri del gusto” premiati nell’ambito dei Just Eat Award 2023. La popolare piattaforma di food delivery ha scelto i migliori partner, premiandoli sulla base della qualità del loro lavoro nell’ultimo anno, e in questa quarta edizione il capoluogo ligure è rappresentato da due attività.

Si tratta, nello specifico, di Scialla – Kebab Contemporaneo, che si è distinto come “Miglior ristorante innovativo”. La giuria di Just Eat ha definito il concept “brioso e pop, caratterizzato da un’offerta altamente qualitativa, con ricette di kebab inedite e con ingredienti di qualità, rivisitando un prodotto tipico dello street food in chiave fast casual”. A questo si aggiunge la scelta dei titolari di impiantare e servire i kebab come piatti gourmet da ristorante.

La seconda attività premiata dalla piattaforma è Bowl, che si è meritata il titolo di Miglior pokeria e, per il terzo anno consecutivo, l’ambitissimo riconoscimento di Miglior Ristorante d’Italia: “Tra i migliori partner della città ligure – spiegano da Just Eat – la forza di Bowl! risiede nell’altissima qualità e personalizzazione del prodotto, realizzato con ingredienti freschi e genuini, che negli anni sono stati in grado di conquistare e fidelizzare i clienti genovesi”. Genovesi che, tra l’altro, quando si tratta di ordinare cibo a domicilio si orientano principalmente su hamburgerie, pokerie e ristoranti giapponesi, e che tra i piatti prediligono poke, involtini primavera e pizza con würstel, almeno stando allo studio che sempre Just Eat ha commissionato per analizzare le tendenze food in Italia nel 2023.

I premi sono composti da ventidue categorie cui i ristoranti presenti su Just Eat hanno potuto candidarsi. L’elenco dei candidati è stato selezionato da una giuria indipendente, i cui criteri di selezione includono il livello di soddisfazione dei clienti e alcuni indicatori commerciali del ristorante partner, ma anche la motivazione espressa dai ristoranti stessi. Una volta selezionati, i clienti di Just Eat hanno potuto votare online il proprio ristorante preferito e quello che, in ogni categoria, ha ottenuto il maggior numero di voti dai clienti, è stato proclamato vincitore di quella categoria.

“Questo evento annuale celebra l’eccellenza culinaria dei nostri partner su Just Eat, e le ventidue categorie riconoscono l’incredibile qualità, la varietà e l’innovazione che caratterizzano il panorama gastronomico presente sulla nostra piattaforma – ha detto Andrea Frascaroli, country sales lead Italy di Just Eat Italia – Ogni categoria riflette l’ampia diversità di cucine e preferenze dei nostri consumatori, dall’offerta tradizionale alla creatività contemporanea. Da sempre il nostro obiettivo è garantire che i clienti abbiano accesso ai migliori partner e piatti in ogni momento e in ogni luogo lo desiderino. I Just Eat Awards ci permettono di celebrare i successi dei ristoranti partner e di continuare a promuovere l’eccellenza nel settore del food delivery.”