Ju Jitsu Genoa Open 2024, edizione da record con 506 atleti in gara da 22 nazioni

Genova. Una edizione da record, per numeri e qualità delle gare. Il Ju Jitsu Genoa Open 2024 si chiude con 506 atleti in gara, rappresentativi di 22 nazioni e una grande partecipazione di pubblico sugli spalti. Numerosi i genovesi che hanno voluto “assaggiare” lo spettacolo di questa disciplina in un evento internazionale che ha assegnato preziosi punti per il ranking mondiale in vista dei prossimi World Games 2025 di Chengdu.

Si confermano nelle rispettive categorie i 3 numeri uno del Mondo: Estelle Gaspard vince la medaglia d’oro nella categoria -52 Adults del Fighting System, Geneviene Bogers nella -57 Adults (sempre Fighting System) mentre Rigel/Horak trionfano nel Duo System Open.

Risultati di grande prestigio anche per la Lino Team Judo e Ju Jitsu, società che ha organizzato l’evento. Francesco Linimento ha trionfato tra gli Under 21 nella categoria -56 Kg. Tre i bronzi conquistati nell’ultima giornata da Sara Giglio (U14, -57 Kg), Marianna Rocca (U16, – 52 kg) e Agata Moretti (U16, -57 kg) che si sommano ai due di Elio Moretti (U18, – 56) e Francesco Pighetti (U21, – 62) conquistati sabato. Da applausi anche le prestazioni della bolognese Antonella Farne (argento) e della genovese Martina Porcile (Spazio Danza) nella categoria 52 Kg Fighting Adult.

“Sono stati tre giorni di grandissimo Ju Jitsu internazionale”, commenta soddisfatto Matteo Repetto, direttore del torneo. “Abbiamo ricevuto grandissimi apprezzamenti da tutte le 22 delegazioni nazionali partecipanti e da tutta la federazione internazionale presente con i suoi massimi vertici. Abbiamo fatto squadra al nostro interno e con le istituzioni del mondo del Ju Jitsu e locali ed è stato un successo. Desidero ringraziare il Comune di Genova e l’assessore Alessandra Bianchi per il grande supporto e per l’inserimento della manifestazione nel Palinsesto di Genova capitale Europea dello Sport 2024. L’intenzione – chiude Repetto – è rendere questo appuntamento annuale quindi diamo un arrivederci ad atleti e dirigenti al 2025!”

Una grande partecipazione di pubblico, sopra le migliori aspettative, ha ripagato lo sforzo organizzativo di tutta la Lino Team del presidente Andrea Repetto. Spettacolare la cerimonia inaugurale alla presenza di numerosi dirigenti internazionali della Ju Jitsu International Federation (JJIF): dal presidente Panagiotis Theodoropoulos al direttore generale Joachim Thumfart, passando per il membro del board e responsabile progetto JJ4Goods (Ju Jitsu e sostenibilità) Christian Horvath e la Sport Director Claudia Behnke. A Genova, anche il presidente europeo Michael Korn. Nel corso della sfilata, le 22 nazioni iscritte alla competizione sono state rappresentate dai bambini di Lino Team Ju Jitsu e Judo, Waza Savona, Spazio Danza Genova e Wushu Club San Vito. Due emozionanti esibizioni di Para JuJitsu con Lorenzo Del Bene e il maestro Igor Ercole (Waza Savona), Giovanna Rosso (CSR Jujitsu Italia), protagonista ai World Games di Birmingham 2022, insieme al maestro Claudio Leprotti. E una bellissima chiusura con l’esibizione dell’ASD Naica 2012.

“Lo sport generà positività, aggregazione e una grande compartecipazione – spiega l’assessore Alessandra Bianchi – Abbiamo avuto 22 nazioni presenti a Genova e si percepisce un’atmosfera con tanta componente agonistica insieme allo spirito di festa con tanti giovani. Il nostro progetto è lungo un anno, non si esaurirà con la fine del 2024. All’interno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ci sono anche tanti progetti dedicati ai binomi sport-cultura, sport-salute e anche per la diffusione di sani stili di vita”.

Grande gioia per il genovese Francesco Linimento che ha conquistato un oro “giocando” in casa. “Ho battuto prima un danese in un minuto al termine di un combattimento sentito, poi ho sconfitto Damiano Minasi e infine ho avuto ragione di un macedone al termine di un incontro molto sofferto. Grande emozione, da gestire, quella di gareggiare in casa. Il sostegno dello staff tecnico è stato fondamentale: adesso vorrei vincere l’oro agli Europei in Romania e qualificarmi per i Mondiali in Grecia”.

Tra le vittorie più importanti quella della campionessa mondiale under 21 Alexa Toth (ungherese) nella categoria -57 kg. Tripletta danese nelle categorie Adult con la vittoria di Tellund (- 62 kg), Kilbak (- 69 kg) e Andersen (-77 kg). Affermazione anche per l’azzurra Vittoria Graziano nella -57 kg.

Per la prima volta Genova, dopo l’organizzazione degli Europei 2001 e 2012, è stata sede di una tappa del circuito mondiale di Ju Jitsu, che svolge le sue prove in importanti capitali europee e mondiali come, ad esempio, Parigi, Bucarest e Bangkok. I 506 atleti in gara sono giunti da Arabia Saudita, Austria, Belgio, Congo, Danimarca, Francia, Ungheria, Israele, Italia, Kazakistan, Mauritius, Messico, Montenegro, Olanda, Macedonia, Norvegia, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia e Ucraina. E’ stata la delegazione ucraina quella più numerosa con 60 iscritti. In totale, comprendendo anche tecnici e dirigenti, sono stati oltre 700 gli accreditati per un totale di 1200 presenze giornaliere allo Stadium della Fiumara.