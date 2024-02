Genova. Nuovo ingresso al Cras che l’Enpa gestisce a Campomorone. Questa volta si tratta di un istrice, investito da un’auto a San Salvatore di Cogorno e soccorso a bordo strada con numerosi traumi e ferite.

L’animale è stato notato e segnalato da una passante, e sul posto è arrivata la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini, che con non poca fatica, visti anche gli aculei, è riuscito a recuperare l’istrice e a sistemarlo in auto. Poi la corsa al Cras di Campomorone, dove l’animale è stato visitato e ricoverato.

Con lui, nelle gabbie di degenza della struttura, ci sono già una giovane volpe affetta da rogna, un riccio intossicato e diversi rapaci. Gli operatori del Cras si stanno prendendo cura di ogni singolo esemplare, con la speranza di poterli riportare tutti nel loro habitat in tempo per l’inizio della primavera.

Per quanto riguarda l’istrice, non è chiaro quanto tempo dovrà restare al Cras. Il soccorso dimostra però che questo animale, originario dell’Africa e importato in Italia nel secolo scorso, popola ormai stabilmente la parte centrale e orientale della Liguria dal 2000 in poi. Nel 2023 è stato ripetutamente segnalato anche nel territorio della provincia di Savona compreso tra l’alta val Bormida e il Finalese.