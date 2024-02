San Salvatore di Cogorno. Un uomo di 85 anni, per cause ancora da chiarire, è stato investito all’altezza di una rotatoria in corso IV Novembre a San Salvatore di Cogorno.

Le condizioni sono subito apparse gravi.

Sul posto la Croce Rossa di Cogorno e l’automedica Tango 1 del 118 per il primo soccorso, ma è stato anche chiamato l’elicottero Drago che ha portato il ferito, politraumatizzato, all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.