Insubria Cup, Scuola Genova terza e tante medaglie per gli atleti liguri in gara

Genova. Grandi soddisfazioni per il taekwondo ligure all’Insubria Cup, gara di combattimento che si è svolta a Busto Arsizio, in provincia di Varese, sabato 2 e domenica 3 febbraio.

La prestigiosa cornice dell’E-Work Arena, sede delle partite di serie A dell’UYBA volley, ha fatto ancora una volta da teatro alla gara internazionale per club più prestigiosa organizzata in Italia capace di attrarre quasi 1.000 atleti da tutta Italia e non solo. 161 le società presenti da tutte e 20 le regioni d’Italia, oltre a team provenienti da San Marino, Francia e Germania.

Un contesto di altissimo livello che ha visto ben figurare gli atleti liguri, a partire da quelli della Scuola Genova, a fine kermesse terza nella speciale classifica per società, dietro soltanto alla pugliese New Martial Mesagne e alla torinese Greco Academy. Per il maestro Fugazza un bottino di 5 ori, tre argenti e 11 bronzi, con le vittorie di Anna Fossaceca, premiata anche come migliore atleta juniores femminile dal console coreano, Giada Urcioli, Giorgia Pirino, Aurora Ceccantini e Mario Andriuli. Sono d’argento Giorgia Gimelli, Simone Effori e Maria Andriuli, mentre salgono sul terzo gradino del podio Tommaso Zaino, Lucrezia Maloberti, Gaia Gavarone, Lucrezia Visconti, Sofia e Lorenzo Barbucci, Giacomo Augeri, Margot e Ginevra Ziglioli, Christian Pastore e Alisia Zamboni.

Bene anche la Marassi Taekwondo del maestro Riccardo Persano, che rientra dalla trasferta a Busto Arsizio con la medaglia d’oro di Orgesi Nikolli e i bronzi di Samuele Pedullà ed Elisa Lutzu. Un oro e un bronzo per la Lanterna Taekwondo, con l’affermazione di Caterina Fracassi e il podio raggiunto da Matteo Parisi. Matilde Gnecco vince invece l’oro per la Hwasong, che arricchisce il proprio bottino di medaglie grazie al bronzo di Arken Giovanini.

Tre bronzi arrivano infine dal levante ligure, li vincono per l’Athletic School Tigullio Elisa Garibaldi, per la Black Sharks Pietro Grassi e, per l’Olympic Center, Luciano Santinelli.

La stagione del taekwondo ligure non conosce pause e tra soli 7 giorni, a Torino, andranno in scena i campionati italiani under 15, con ben 36 liguri alla caccia del titolo tricolore. Speranze riposte soprattutto in Virginia Lampis, campionessa del mondo in carica e atleta candidata al riconoscimento agli Italian Sportrait Awards nella categoria Giovani Donne.