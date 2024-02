Inquinamento record in Pianura Padana, la massa d’aria insalubre invade anche Genova

Genova. Inquinamento record in Pianura Padana e oggi anche la Liguria ne fa le spese. Colpa del cosiddetto travaso padano, lo spostamento di masse d’aria che superano i bassi valichi appenninici alle spalle del capoluogo ligure e scollinano verso le riviere, portando con sé anche gli inquinanti che da giorni ristagnano nel bacino del Po, favoriti dall’alta pressione e dall’assenza di vento.

Diverse applicazioni e siti web che consentono di monitorare in tempo reale la concentrazione delle sostanze nocive indicano nella zona di Genova una qualità dell’aria “scarsa” o addirittura “malsana”. I valori peggiori si registrano nelle aree più esposte all’influenza padana: il sistema Air Quality Index in tempo reale riporta una concentrazione di PM2,5 (il particolato ultra-sottile) pari a 170-180 microgrammi per metro cubo a Mignanego, a cavallo dei Giovi, con PM10 intorno a 70 microgrammi per metro cubo.

Ma anche in città la situazione è critica. La centralina Arpal di corso Europa evidenzia valori di PM2,5 vicini a 80 μg/m³ e PM10 oltre 70 μg/m³. Una stazione Air Link sulla collina di Erzelli ha registrato PM10 oltre 160 μg/m³ e PM2,5 oltre 130 μg/m³ poco dopo le 9 del mattino. Si tenga presente che i valori limite giornalieri, oltre i quali esiste un pericolo per la salute umana, sono di 50 μg/m³ per il PM10 e 25 μg/m³ per il PM2,5. In altre parole stiamo respirando aria nociva, anche se in questo caso lo smog non lo produciamo in casa nostra. Del resto per rendersene conto basta osservare la pesante foschia che staziona su Genova stamattina (e no, non c’entra niente il caligo di domenica scorsa).

Nei giorni scorsi è diventato virale un video diffuso dall’Esa, l’agenzia spaziale europea, che mostra un’animazione a colori della concentrazione di PM10 in Pianura Padana nel mese di gennaio. Le aree rosse rappresentano quelle coi valori peggiori. Anche qui si vede come, a seconda delle condizioni meteorologiche, il particolato sottile contenuto nel bacino padano “trabocchi” verso la Liguria in corrispondenza dell’area tra Genova e Savona, la stessa che subisce gli effetti della tramontana scura nella stagione invernale. A lanciare l’allarme è stato anche Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, segnalando livelli di inquinamento mai visti prima in Pianura Padana.

Il tema è stato oggetto di scontro politico nei giorni scorsi a Milano. Secondo la classifica della società svizzera IqAir la metropoli della Lombardia risulta in questi giorni la terza città più inquinata del mondo, subito dopo le città cinesi e quelle indiane. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha contestato i dati. A rilevare però il superamento dei limiti previsti per l’inquinamento è stata anche l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, tanto che in molte città sono scattate le misure antismog di primo livello.

A Genova, nonostante le ordinanze antismog e il piano di incentivi finanziato dalla Regione, l’inquinamento non è ancora rientrato nei limiti di legge, pur non raggiungendo (su scala annuale) gli stessi livelli della città padane, dove il traffico veicolare, le industrie e gli allevamenti intensivi, uniti alle caratteristiche orografiche, creano le condizioni peggiori possibili. Ma gli eventi di queste ore stimolano una riflessione ulteriore, anche perché non è la prima volta che si osserva il fenomeno (ad esempio un anno fa) e il cambiamento climatico, con inverni sempre più miti e ricambio d’aria sempre più raro, fa ancora una volta la sua parte.