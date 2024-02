Infrastrutture, intesa tra Mit e Anas per le opere: tutti gli interventi in Liguria

Genova. Gli effetti della programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas produrrà per il 2024 e per il 2025 l’avvio di almeno 65 interventi per un importo complessivo superiore ai 7,6 miliardi di euro, tenuto conto delle risorse già allocate e di quelle stanziate negli anni 2023-2024 per il finanziamento del contratto di programma di Anas (pari a 6 miliardi).

Per la Liguria prevede un significativo incremento di spesa per riqualificazione e potenziamento della rete stradale. Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che – a oggi – hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale. Per la nuova galleria sulla SS1 Aurelia a Capo Noli sono già previsti 117 milioni di euro. La progettazione per l’Aurelia bis tra Sanremo e Ventimiglia è in corso e le risorse necessarie saranno inserite nel momento in cui sarà pronto il progetto definitivo, così come per la Armo-Cantarana che per la prima volta è stata inserita tra le opere prioritarie da progettare e finanziare.

Proseguono i lavori sull’hub portuale della Spezia per il terzo lotto Felettino-raccordo autostradale e quelli sulla SS1 Aurelia per l’interconnessione tra i caselli della A10 Savona-Albisola e i porti di Savona e Vado, con la prosecuzione nel 2025 dell’Aurelia bis a Savona tra il torrente Letimbro e il casello autostradale. Inoltre, quest’anno è previsto l’avvio dei lavori sulla SS45 Valtrebbia tra Torriglia e Montebruno.

Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio ligure. Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini: “Siamo determinati ad ascoltare le esigenze dei territori e a recuperare decenni di troppi No”.