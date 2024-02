Infortunio sul lavoro per uno stagista di 18 anni, rischia l’amputazione di un dito

Casarza. Un ragazzo di 18 anni, stagista in un’azienda di Casarza (Genova), è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 febbraio.

Il giovane stava lavorando con un attrezzo in una ditta di materiale tecnico in via Tangoni quando per motivi da chiarire si è tranciato il dito di una mano.

Il ragazzo è stato subito soccorso dal 118 e dalla Croce di Riva, che lo hanno curato sul posto. Poi il 18enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona, nel centro specializzato di chirurgia della mano dove i medici sperano di potere recuperare l’arto.

Nella fabbrica, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri e gli ispettori della Asl 4 per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Soltanto ieri gli operatori dell’infortunistica erano dovuti intervenire sempre nell’entroterra del levante, in Val Fontanabuona, per un operaio caduto in un fosso in una cava di ardesia a Orero.