Infanzia e disabilità, l’incontro tra il Garante di Regione Liguria e l’assessore del Comune di Genova

Genova. Una stretta collaborazione su progetti per la scuola e per l’infanzia è stato al centro dell’incontro che si è svolto a Palazzo Tursi tra il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Liguria Guia Tanda e l’assessore comunale alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni. Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche il responsabile Ufficio Garante Infanzia Regione Liguria Dario Arkel, sono state affrontate anche le tematiche relative alla disabilità dei minori: in particolare è stato approfondito il riconoscimento, già attuato dal Comune di Genova, del modello C per l’attivazione dei servizi di sostegno ai bambini negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia.

“La possibilità di pre-iscriversi alla scuola materna e elementare per i bambini disabili mediante la compilazione del modello C, è una prassi consolidata da parte del Comune e questo – dichiara il Garante Guia Tanda – è un dato molto importante, emerso nell’incontro con l’Assessore Brusoni con cui abbiamo trovato piena condivisione e grande collaborazione sui progetti avviati dall’amministrazione Comunale. E’ lo spirito giusto – aggiunge Guia Tanda – per far emergere percorsi di crescita educativa. Ritengo, inoltre, che ci si muova congiuntamente, in piena armonia, sulla base del principio che i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza appartenga alla sfera pedagogica, qualora non si introducano effetti giuridici, come per esempio nelle separazioni conflittuali, in cui il Garante diviene primariamente istituto di tutela. Da parte nostra, inoltre, non dobbiamo trascurare la valorizzazione e promozione dei bambini e dei ragazzi e, proprio per questo, dal mese di aprile cominceremo a portare i Diritti dei bambini nelle scuole genovesi, perché ne siano consapevoli e possano esercitarli alla stregua dei cittadini adulti”.

“Porteremo sicuramente avanti la sinergia con il Garante sui progetti rivolti all’infanzia, condividendo le buone pratiche già in atto come le stanze multisensoriali per i bambini con disabilità, l’incentivazione allo sviluppo delle abilità dei bambini, a partire dagli asili musicali, e il sostegno alle tematiche di primaria importanza per l’amministrazione come il sostegno ai più fragili – commenta l’assessore Marta Brusoni – l’incontro è servito per illustrare al Garante, insediata da alcuni mesi, i servizi educativi del Comune di Genova, in particolare sull’inclusione sociale, e le progettualità sulla scuola 0-6. La sinergia con il Garante servirà anche a raccogliere spunti e suggerimenti per migliorare i servizi, calibrando l’offerta sulle esigenze educative dei bambini e delle famiglie”.