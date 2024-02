Indagini della procura sul carcere di Marassi dopo il pestaggio di Scagni, la Uilpa: “Sicuri dell’operato degli agenti”

Genova. “Apprendiamo da diverse testate giornalistiche nazionali che la Procura di Genova abbia aperto un fascicolo in merito al pestaggio subito da un detenuto italiano ( noto alle cronache genovesi ) condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio , da parte di un detenuto originario della Romania proveniente dal Carcere di Aosta ( che ha girato diversi istituti penitenziari tra cui Sanremo, Biella , Alessandria, Torino , con reati di furto, rapina , furto in abitazione , e lesioni ) – un fascicolo con reati omissione atti ufficio, omessa vigilanza , ritardi. Lo scrive la Uil in merito all’apertura del fascicolo per omissione d’atti d’ufficio per il pestaggio di Alberto Scagni, avvenuto nel carcere di Marassi lo scorso 17 ottobre.

“Evidenziamo – prosegue il segretario della Uilpa Fabio Pagani – che in quell’occasione solo grazie al coraggio e la preparazione del Poliziotto Penitenziario in servizio , il detenuto italiano è stato sottratto dalla furia del detenuto rumeno e tirato fuori dalla cella, salvandogli così la vita”.

“Precisato ciò – dice ancora Pagani – anche in questo caso riponiamo incondizionata fiducia nella magistratura, nella procura e in tutti gli organi inquirenti, chiedendo che facciano al più presto piena luce sull’accaduto nella speranza che si dimostri ancora una volta la correttezza dell’operato della Polizia penitenziaria . Tutto questo, però, a prescindere da quella che sarà la verità delle indagini , dimostra ancora una volta la totale disfunzionalità del sistema penitenziario e una persistente e strisciante emergenza mai affrontata compiutamente dalla politica. Anche per questo chiediamo al governo Meloni e al ministro Nordio riforme immediate e investimenti mirati”.