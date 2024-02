Incidente sul lavoro nel Ponente, operaio di 58 anni cade da una betoniera e muore

Alassio. Ennesimo incidente sul lavoro: un operaio di 58 anni, Luciano Peirano, è morto in un cantiere ad Alassio dopo aver battuto violentemente la testa.

È avvenuto intorno a mezzogiorno in via Adelasia, nei pressi del parcheggio del vecchio ospedale alassino. Secondo le primissime informazioni l’uomo, originario di Andora, era impegnato in alcuni lavori: mentre stava scendendo dalla betoniera sarebbe scivolato e caduto a terra.

Sul posto sono subito intervenute l’automedica del 118 e la croce rossa di Alassio. Viste le condizioni, è stato chiesto anche il supporto dell’elicottero Grifo.

Nonostante la rapidità di intervento per l’uomo, tuttavia, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sul posto anche gli uomini dell’ispettorato per la sicurezza sui luoghi di lavoro di Asl2 ed i carabinieri.

Come di prassi in questi casi, il cantiere è stato posto ed il corpo dell’operaio sarà trasferito al cimitero di Savona, per essere sottoposto ad autopsia.