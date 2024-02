Incidente sul lavoro alla Foce, operaio 45enne cade dalle scale e batte la testa

Genova. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì alla Foce, in piazzale Kennedy. Un operaio edile di 45 anni è caduto dalle scale mentre lavorava, ferendosi al viso e a una caviglia.

A soccorrere l’uomo, un cittadino egiziano, sono stati i colleghi di lavoro, che hanno poi chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il nucleo Psal della Asl e la polizia.

Agli operatori del 118 l’uomo è apparso in stato confusionale, ma non in gravi condizioni. I colleghi hanno riferito che era scivolato mentre scendeva i gradini, e che cadendo aveva battuto la testa. Portato in ospedale in codice giallo, non è grave. Accertamenti sono adesso in corso sulla dinamica dell’incidente.