Incidente sul lavoro ad Alassio, i sindacati: “Ennesima tragedia, serve investire sulla sicurezza”

Alassio. “Oggi si è consumata l’ennesima tragedia sul lavoro. In Liguria si registra una media di quasi due morti al mese sul lavoro, in provincia di Savona una percentuale di malattie professionali maggiori rispetto ad ogni altra provincia d’Italia, un dato ignobile che dovrebbe interrogare istituzioni, politica e aziende. E’ una strage che ha responsabilità politiche precise”.

Lo dichiarano Andrea Pasa, segretario provinciale Cgil Savona, e Michele Bello, responsabile Fillea Cgil Savona dopo l’incidente mortale sul lavoro avvenuto ad Alassio intorno alle 12 di questa mattina.

“Lo ribadiamo per l’ennesima volta: servono investimenti in personale, in formazione e in una cultura della prevenzione, oltre che controlli serrati ai cantieri e alle imprese; oggi in provincia di Savona con le risorse a disposizione si riesce a controllare solo l’1 per cento delle aziende che risultano essere irregolari per il 70% per cento. Senza questo non si potrà arrivare ad una decisa inversione di tendenza”, hanno concluso.

“Salta subito all’occhio l’età elevata del lavoratore edile alle prese con una lavorazione complessa e delicata – dichiarano Sheeba Servetto, segretaria regionale con delega al savonese Uil Liguria, Fabio Servidei, segretario regionale Uil Liguria con delega alla sicurezza, Marco De Andreis, segretario generale Feneal Uil Ponente Ligure – Ci stringiamo attorno alla famiglia e ai colleghi del lavoratore deceduto, ma nel frattempo occorre riflettere su queste morti che, in molti casi, sono annunciate”.

“Occorre mettere mano alle risorse per intensificare le ispezioni, in particolare negli appalti dove si annidano le criticità più grandi, più contrattazione, più formazione e sanzioni severe perché la vita non ha prezzo. Non ci stancheremo mai di ribadire alle istituzioni e alle parti datoriali quanto importante sia investire in sicurezza sul nostro territorio e in tutto il Paese. Salute e sicurezza non possono essere temi di facciata, ma il caposaldo culturale della nostra Repubblica. Per questo chiediamo di poter andare avanti con il progetto sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado”.

Uil Liguria e Feneal Uil del Ponente Ligure chiedono che al più preso venga convocato un nuovo tavolo sul tema sicurezza dalle istituzioni per la salute e la sicurezza in ogni comparto lavorativo. “Abbiamo portato la sicurezza nelle scuole insieme alla Prefettura di Savona e agli Enti competenti, continueremo a farlo: davanti a queste sfide il sindacato è in prima linea”, chiudono i sindacalisti.