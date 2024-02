Pedone investito da un’auto nella notte in via Fillak: è grave, avrebbe attraversato con il rosso

Genova. Grave incidente stradale nella notte in via Fillak a Sampierdarena. Un uomo di circa 30 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. E’ successo intorno all’una di notte.

Le sue condizioni sono molto gravi. Il giovane è stato intubato dai medici di Genova soccorso arrivati sul posto e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. E’ in prognosi riservata per traumi cranico facciali ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, fornite dalle telecamere di videosorveglianza, l’uomo avrebbe attraversato con il rosso, sbucando da dietro alcuni contenitori della raccolta differenziata e l’auto, che transitava con il verde a velocità moderata, lo ha investito.