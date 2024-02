Genova. Non ce l’ha fatta lo scooterista coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto dopo le 15 di questo sabato 17 febbraio in via Perlasca, la strada di sponda sinistra del torrente Polcevera, a Genova.

All’altezza dell’Ikea l’uomo, circa 50 anni, alla guida del suo scooter ha perso il controllo del mezzo, per ragioni da chiarire, ed è finito a terra. Non si sa ancora se ci siano stati altri mezzi coinvolti nella dinamica.

Subito sono scattati i soccorsi con l’automedica del 118 e i militi di Croce Rosa Rivarolese e dei Volontari del soccorso della Fiumara.

Lo scooterista ha riportato un grave trauma cranico. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo sul posto ma senza riuscirci.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale, per i primi rilievi e per regolare il traffico. Intorno alle 16 gli agenti hanno temporaneamente disposto la chiusura di via Perlasca in direzione monte all’imbocco da via Pieragostini.

Quello di oggi è il secondo incidente mortale sulle strade urbane a Genova dall’inizio del 2024. All’inizio di gennaio Massimo Salomone era stato investito in via Linneo, sempre in Valpolcevera, e morto due giorni dopo in ospedale.