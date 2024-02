Genova. L’autostrada A7 è bloccata tra Busalla e Bolzaneto a causa del ribaltamento di un camion che ha perso il carico prima delle ore 20.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 116 in direzione Genova, e alle 20.30 la coda sul tratto era di 2 km, in aumento, a partire dal chilometro 111.5 in direzione. Il bilancio è di una persona ferita, il conducente del camion, un 40enne che è stato portato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Per il traffico che da Milano è diretto verso Genova, si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per i soli veicoli leggeri, si consiglia di uscire a Busalla e rientrare a Genova Bolzaneto. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso. Poco dopo le 21 l’autostrada era già in fase di riapertura.